Ankara'da kasımın ilk haftasında gece sıcaklıkları sıfıra inebilir

Ankara valiliği uyarısı:

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin son verilerine işaret ederek kentin 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Beklenen hava koşulları:

Açıklamada, 4-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara il merkezinde en düşük hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin edildiği belirtildi. Sıcaklıklardaki azalma nedeniyle yerel ölçekte zirai don riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Vatandaşlara uyarı ve öneriler:

Valilik, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ve erken uyarıları düzenli olarak takip etmelerini; olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

ANKARA VALİLİĞİ TARAFINDAN, "4-10 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İL MERKEZİNDE EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞININ 0C’YE KADAR DÜŞECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR" DENİLDİ.