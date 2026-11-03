Marmara'da çarşamba fırtınası ve sağanak uyarısı: Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Sakarya önlemlerini artırmalı

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: bölge kısa süreli sert hava değişimine hazırlanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'i kapsayan geniş bir alanda 4 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava koşullarının etkili olacağına dair sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarıda öncelikle Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Sakarya'nın etkileneceği belirtildi.

Beklenen hava koşulları ve zamanlama:

Uyarıya göre 4 Kasım Çarşamba günü ilk saatlerden başlayarak bölgede kuvvetli sağanak yağış görülecek; rüzgarın ise öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji fırtınanın etkisini 5 Kasım Perşembe sabahından itibaren kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

Olası etkiler ve riskler:

Bölge genelinde hava şartlarının kısa sürede sertleşmesiyle birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Özellikle şehir merkezlerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşabileceği, altyapının yetersiz kaldığı noktalarda su baskını ve sel riskinin artabileceği vurgulandı.

Deniz kesimlerinde ise Tekirdağ ve İstanbul'un kıyı bölgeleri başta olmak üzere deniz ulaşımında aksama bekleniyor; küçük ve bağlama güvenliği düşük teknelerin fırtınadan olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Kimler dikkat etmeli ve hangi önlemler alınmalı:

Yetkililer, özellikle dere yatakları ve su taşkını riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Motorlu kuryeler ve motosiklet sürücüleri ile trafikte seyredenlerin kuvvetli rüzgara karşı dikkatli hareket etmesi tavsiye edildi. Denizciler ve küçük tekne sahipleri fırtına süresince gerekli güvenlik önlemlerini almalı, zorunlu olmadıkça denize açılmamalıdır.

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısı kapsamında, hava şartlarının etkili olacağı saatlerde resmi kurumların ve yerel yönetimlerin duyurularının takip edilmesi önem taşıyor. Vatandaşların gelişmeleri yakından izlemesi ve riskli bölgelerde gerekli önlemleri alması gerektiği hatırlatıldı.

Özetle: 4 Kasım Çarşamba günü Marmara'nın bazı illerinde meydana gelmesi beklenen kuvvetli sağanak ve saatte 50–75 km hızla esecek fırtına, kısa süreli ancak etkili olabilecek zararlar doğurabilir; yerel uyarılar takip edilmeli ve kişisel güvenlik önlemleri alınmalıdır.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARA BÖLGESİ İLE BATI KARADENİZ'İ KAPSAYAN GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA İLİŞKİN KRİTİK UYARIDA BULUNDU.