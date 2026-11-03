Kısa süreli soğuk dalgası Bayburt ve çevresini etkileyecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden bölgeye ilişkin uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Bayburt ve çevresinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi. Kurum, serin ve yağışlı havanın 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak etkisini artırmasının beklendiğini belirtti.

Yağışın zamanlaması ve türleri:

Açıklamaya göre, 4-9 Kasım tarihlerinde Bayburt çevresinde genellikle sağanak yağışlar görülmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde 4-5 Kasım tarihlerinde sağanak yağmur ve yüksek rakımlı alanlarda kar bekleniyor; 6 Kasım Cuma gününden itibaren ise yağışların karla karışık yağmura ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar ve muhtemel riskler:

Müdürlüğün verilerine göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normalleri civarından düşüş gösterecek ve gelecek hafta ortasına kadar normallerin altında kalacak. Buna bağlı olarak yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor; ayrıca düşük sıcaklıklar nedeniyle yerel ölçekte zirai don riski bulunuyor.

Tahmini en düşük sıcaklıklar şu şekilde verildi: Erzurum’da sıfırın altında 5, Ardahan’da sıfırın altında 4, Bayburt’ta sıfırın altında 2 ve Erzincan’da sıfır derece. Vatandaşların ve ilgili kurumların hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

BAYBURT’TA HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK