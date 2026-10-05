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Erzincan'da son prova: 15 yaş altı badminton millileri Norveç'e hazır

15 yaş altı badminton milli takımı, 7-10 Ekim'de Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Erzincan'da tamamladığı kampla final hazırlıklarını bitirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzincan'da son prova: 15 yaş altı badminton millileri Norveç'e hazır

kamp hazırlıkları:

15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Norveç'te düzenlenecek 15 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası öncesinde Erzincan'daki hazırlık kampını tamamladı. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamada kampın, şampiyonaya hazırlık sürecinin son halkasını oluşturduğu belirtildi.

çalışma programı ve hareket:

Kamp sürecinde milli sporcuların yoğun bir çalışma programı uyguladığı ve son hazırlıklarını tamamlayarak 7-10 Ekim tarihlerinde Norveç'e hareket ettikleri kaydedildi. Teknik ekip ile sporcuların, turnuvada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye hazır olduğu vurgulandı.

yerel destek ve beklentiler:

Federasyon yetkilileri, kamp süresince sağlanan destek ve misafirperverlik nedeniyle Erzincan Valiliği, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Milli takımın turnuvada sergileyeceği performansın, altyapı çalışmaları ve saha deneyimi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Sporcular ve teknik heyet, Avrupa Şampiyonası'nda hem bireysel hem takım başarısı hedefleyerek ülkeyi temsil edecek.

15 YAŞ ALTI BADMİNTON MİLLİ TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ ERZİNCAN’DA KAMP YAPTI

15 YAŞ ALTI BADMİNTON MİLLİ TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ ERZİNCAN’DA KAMP YAPTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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