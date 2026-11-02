Erzincan'da yaylalardan dönüş başladı: göçerlerin yaklaşık 4-5 aylık mesaisi sona erdi

göçerlerin dönüş hazırlığı:
Erzincan'da yaz aylarını küçükbaş hayvanlarıyla yaylalarda geçiren göçerlerin dönüş yolculuğu başladı. Havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlaması nedeniyle aileler, yaz boyunca sürülerini otlaklarda besledikleri yayla dönemini tamamladı.
İlkbaharda günler süren yolculuğun ardından Erzincan'ın yüksek rakımlı yaylalarına ulaşan göçerlerin yaklaşık 4-5 ay süren yayla mesaisi sona erdi. Yaz boyunca yapılan üretim ve bakım çalışmalarının ardından şimdi kış hazırlıkları ön plana çıktı.
hayvanların taşınması ve köylere dönüş:
Aileler, küçükbaş hayvanları kamyonlara yükleyerek kış mevsimini geçirecekleri köylerine hareket etti. Göçerler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gerekli hazırlıkları tamamlayıp yerleşim yerlerine dönüyor.
Göçerlerden Burhan Budak, yayla sezonunun tamamlandığını belirterek yaklaşık 4 ay boyunca yaylada üretim yaptıklarını ve havalar soğuyunca hayvanlarıyla birlikte kış dönemini geçirecekleri köylere hareket ettiklerini söyledi.
ERZİNCAN’DA YAZ AYLARINI KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIYLA YAYLALARDA GEÇİREN GÖÇERLER, HAVALARIN SOĞUMASI VE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞININ BAŞLAMASIYLA KÖYLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!