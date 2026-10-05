Erzincan'da zirveler erken beyaza büründü

zirveler beyaza büründü:

Erzincan'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Esence Dağı ve Kızıldağın zirveleri kısa sürede karla kaplanırken, Keşiş Dağının yüksek kesimlerinde de etkili olan yağış bölgeyi beyaza bürüdü.

Karla kaplanan zirveler, Erzincan şehir merkezi ve çevre yerleşimlerden rahatlıkla gözlemlendi. Bölgedeki manzara, yüksek rakımlarda yaz aylarını geçirenler için beklenmedik bir değişim olarak kayda geçti.

göçerlerin dönüşü:

Yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler, koyun sürüleriyle dönüş yolculuğu sırasında kar yağışıyla karşılaştı. Yağış, ulaşım ve hayvanların hareket planlarını etkileyerek dönüştürme sürecinde ek önlemler alınmasını gerektirdi.

meteorolojik beklenti:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları, yüksek kesimlere yapılacak ziyaretlerde güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve özellikle göçerlerin hayvanlarıyla dönüş planlarını meteorolojik koşullara göre düzenlemeleri önem taşıyor.

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ