Erzincan'ın cimin üzümünde 5 bin tonluk rekolte beklentisi

Cimin üzümünde hasat töreni:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, Üzümlü ilçesinde düzenlenen hasat törenine katıldı. Tören, Mehmet Canbaba'ya ait bağda gerçekleştirildi; Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ve Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli de etkinlikte yer aldı.

Yetkililer ve üreticiler bir arada üzüm toplarken, tören hem üreticilerin emeğini görünür kıldı hem de Cimin üzümünün yerel ekonomi açısından önemine dikkat çekti.

Rekolte ve üretim alanı:

Vali Aydoğdu, kent genelinde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda yetiştirilen Cimin üzümünden bu yıl yaklaşık 5 bin ton rekolte beklediklerini açıkladı. Yetkili, beklentinin bölgedeki üretim kapasitesi ve iklim koşuları göz önünde bulundurularak yapıldığını belirtti.

Üzüm hasadının eylül ayının ortasında başladığını ve ekim ayının sonuna kadar devam ettiğine değinilirken, hasat takviminin üretimin planlanması ve ürünün kalitesi için belirleyici olduğu vurgulandı.

Özgün nitelikler ve değerlendirme:

Cimin üzümü, kendine özgü aroması, tadı ve düşük şeker oranı ile öne çıkıyor. Bu özellikleri nedeniyle ürünün aynı kalitede başka bölgelerde yetiştirilemediği ifade edildi; 2002 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret de bu özgünlüğü tescilledi.

Yerel değerlendirme yöntemleri arasında üzümün kurutularak cevizle birlikte saruç yapımında kullanılması bulunuyor. Ayrıca üzüm yaprağının da değerlendirilmesi amacıyla ilkbaharda toplanıp ambalajlanarak piyasaya sunulması planlanıyor.

Vali Aydoğdu, üreticilere bereketli bir hasat ve hayırlı kazanç dileğinde bulunarak, bölgesel ürünün korunması ve katma değerinin artırılmasının önemine değindi.

ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU, COĞRAFİ İŞARETLİ CİMİN ÜZÜMÜNÜN HASADINA KATILDI