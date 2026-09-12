Pal porsuğunun saldırısı köyde eşek arısı yuvasını gün yüzüne çıkardı

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde, toprak altında gizlenen bir eşek arısı yuvası, bir pal porsuğunun saldırısının ardından köylüler tarafından fark edildi. Olay, bölge sakinleri arasında kısa sürede dikkat çekti.

Görüntüler ve köylülerin kaydı:

Yuvanın ortaya çıkması, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla yaptığı kayıtlara yansıdı. Görüntülerde, toprağın altında saklanan yapının açığa çıktığı ve arıların bulunduğu alanın bir anda hareketlendiği görülüyor. Köylüler, kayıtlarla doğadaki beklenmedik karşılaşmanın tanığı oldu.

Eşek arılarının doğadaki yeri ve riskler:

Eşek arıları, özellikle diğer böceklerle beslenmeleri nedeniyle ekosistemde önemli bir rol oynuyor. Ancak bölgede halk arasında 'katil arı' olarak anılan bu türler, yuvalarının yakınında tehdit algıladıklarında savunmaya geçebiliyor ve insanlara karşı tehlike oluşturabiliyor. Olay, hem doğadaki türler arası etkileşimin hem de yerel yaşamın hassas dengesinin bir örneğini sundu.

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