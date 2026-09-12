İskenderun sahilinde yeniden dümen kıran kaptan, depremzedelere nefes aldırıyor

İskenderun sahilinde deniz yeniden canlanıyor:

6 Şubat 2023 merkezli depremlerin ağır hasar verdiği İskenderun sahilinde yapılan altyapı ve yenileme çalışmaları bölgeyi tekrar yaşanır hale getirdi. Kıyı şeridinde yaşanan çökme ve tahribat, yürütülen onarım çalışmalarıyla büyük oranda giderildi ve sahil yeniden halkın kullanımına açıldı.

Bu değişim, denizle olan bağını kaybetmiş birçok kişiye de yeniden umut oldu. Uzun süre teknelerini bağlayacak yer bulamayan denizciler, yeni tahsis edilen alanlarla maviye dönmeye başladı.

Teknelerini bağlayacak yer bulamayanlar için yeni imkanlar:

15 yaşından beri denizlerde olan ve usta-çırak ilişkisiyle Levent Kaptan yanında yetişen Ali Mansuroğlu, deprem sonrası kıyıdaki taş ve yıkıntılar yüzünden teknelerine uzun süre yanaşamadıklarını anlatıyor. Mansuroğlu, bu dönemde yaklaşık 3 yıla yakın denize hasret kaldıklarını, kıyı tahribatı nedeniyle hiçbir yerde güvenle bağlanamadıklarını ifade ediyor.

Sahilin yenilenmesiyle belediye yetkilileri tarafından kendilerine yeni bir yanaşma alanı tahsis edildi ve teknelerini tekrar suya indirerek faaliyetlerine başladı.

Turlar hem gelir hem de moral kaynağı:

34 yaşındaki Mansuroğlu, 30 kişilik teknesiyle İskenderun Körfezi’nde düzenlediği yarım saatlik turlarla hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de bölgedeki insanlara moral oluyor. Turlara Gaziantep ve Osmaniye gibi çevre illerden ziyaretçiler de ilgi gösteriyor.

Katılım ücreti olarak kişi başı 250 lira alındığını belirten Mansuroğlu, insanların uzun süredir denizle buluşamadığını, artık gelenlerin oyun oynayıp eğlendiğini söylüyor. Bu turların, depremden etkilenen vatandaşların günlük yaşamlarına dönüş sürecine küçük ama önemli bir katkı sunduğu vurgulanıyor.

Mansuroğlu, sahilde şu an bu işi yapan tek denizci olduklarını ifade ederek, hem şehrin tanıtımına katkı sağladıklarını hem de deprem acısını bir nebze hafifletmek için çaba gösterdiklerini belirtiyor.

İskenderun sahilindeki yenileme çalışmalarıyla birlikte bölgedeki diğer işletmeler ve hizmetler de kademeli olarak normale dönüyor. Yenilenen kıyı, hem yerel ekonomiye hem de vatandaşların psikolojik iyileşmesine destek oluyor.

6 Şubat 2023’te başlayan zorlu sürecin ardından, yerel aktörlerin ve halkın çabasıyla denizle yeniden kurulan bağ, İskenderun’da günlük hayatın geri gelmesinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Deprem sonrası teknesini bağlayacak yer dahi bulamayan kaptan, afetin izlerinin silindiği İskenderun'da vatandaşları denizle buluşturuyor