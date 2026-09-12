13 yaşındaki Ecrin sanayide usta oldu, önyargılara aldırmıyor

Antakya'da 13 yaşında traktör ustası

Hatay'ın Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ecrin Emine Çınar, deprem sonrası babasıyla birlikte taşıdıkları tamirhanede üç yıldır traktör tamiri öğreniyor ve artık işin ustalığını yapıyor. Babası Sinan Çınar'ın 28 yıllık tecrübesiyle birlikte çalışan Ecrin, müşteriler tarafından da "Ecrin usta" olarak tanınıyor.

Günlük mesai ve öğrenme süreci:

Ecrin, sabah saatlerinde okula gidip öğlene kadar derslere devam ediyor; okul sonrası ve tatil günlerinde ise tamirhanede çalışıyor. Babasıyla birlikte sabah 08.00'de işbaşı yapıp akşam 21.00'de işi bırakıyorlar. İşte traktörlerin bakımını yapmak, motor arızalarını gidermek, tekerlek sökme, yağ değişimi, hava filtresi ve fren balataları gibi işlemleri üstleniyor.

Ecrin, mesleği ve çalışma düzenini şu sözlerle anlattı: "Traktörlerin tamirini ağabeyim ve babamla birlikte yapıyorum. Tamirat yapıyorum ve traktörleri söküyorum. Sabah 8’de babamla işe geliyorum, akşamda saat 9’da işi bırakıyoruz. Traktörlerin bakımlarını yapabiliyorum, tekerleklerini sökebiliyorum ve yağ değişimini yapabiliyorum. Hava filtresini değiştiriyorum ve frenlerini sökebiliyorum."

Aile desteği ve çevrenin tepkisi:

Babasının taşınan dükkânında çırak bulamamaları üzerine işe başladığını söyleyen baba Sinan Çınar, "Ben 28 yıldır bu işi yapıyorum. Benim depremden önce dükkanım vardı, yıkılınca köye dükkanı taşıdım. Dükkanı taşıyınca burada çırak bulamadık ve kızım da, 'baba ben çalışırım' dedi. Kızımla beraber üç yıldan beri birlikte çalışıyoruz. İşlerimiz iyi Allah’a şükür, ben çırağım olan kızımdan memnunum. Söylediğim işi güzel yapıyor, temizliği güzel yapıyor. Amacımız makine mühendisi yapmak, müşteriler gelip sohbet ediyorlar. Kızımın içinde gelen oluyor, özel müşterileri de var. Bizimle birlikte burada çalışarak hem el becerisini geliştiriyor hem de cep telefonundan uzak kalıyor" ifadelerini kullandı.

Anne Sara Çınar da kızının işine sahip çıkmasından gurur duyduğunu belirterek, "Ecrin 13 yaşında ve ona sürekli diyorum ki hadi gel gezmeye gidelim. O da bana yok gelmeyeceğim ve çalışacağım diyor. Ben kızımın arkasındayım ve güveniyorum. Ben mutlu oluyorum ve çevremdekilere diyorum ki benim kızım traktör tamircisi. Ben çok mutluyum. Kızımla gurur duyuyorum ve her zaman arkasındayım" dedi.

Çevresindeki bazı kişilerin "Sanayide kız mı çalışır" şeklindeki tepkilerine aldırış etmeyen Ecrin, bu sözlere karşı da aynı yerden aktardığı ifadeyle yanıt veriyor: "Vallahi sanayide kız mı çalışır falan şeyler söylüyorlardı ve bende çalışır niye çalışmasın dedim". Yaşıtları arasında farklı tepkiler alsa da, işine odaklanmayı tercih ediyor; arkadaşlarının onun görünce gülüp "erkek misin" demelerine rağmen, "Telefonla oynamak yerine burada olmak daha güzel" diyor.

Gelecek hedefi olarak makine mühendisliğini işaret eden Ecrin, eğitimine devam ederken hem el becerisini geliştiriyor hem de tamirhanede edindiği tecrübeyle müşterilerinin güvenini kazanıyor. Babasının aktardığına göre Ecrin'in özel müşterileri bulunuyor ve hem aile hem de mahalle tarafından takdir ediliyor.

Çırak bulamayan babasının yardımına koşan 13 yaşındaki Ecrin, ‘Sanayide kız mı çalışır' sözlerine aldırmadan 3 yılda usta oldu