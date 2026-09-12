Hatay’da yeniden toplulukları birleştiren 134’üncü cami açıldı

Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi'nde inşa edilen Atayurdu Mahalle Camii, Vali Mustafa Masatlı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ibadete açıldı. Caminin açılışı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkım sonrası bölgede yürütülen yeniden inşa çalışmalarının önemli bir aşamasını temsil ediyor.

yeniden inşa süreci:

Depremler sonucunda kent merkezinde ve ilçelerde birçok yapı, özellikle dini tesisler büyük zarar gördü. Hatay Valiliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yürütülen iş birliği kapsamında, kullanılmaz hale gelen camilerin yerine yenileri yapılıyor; ihtiyaç duyulan mahallelere yeni cami projeleri hızla hayata geçiriliyor.

Atayurdu Mahalle Camii, deprem sonrası inşa edilen 134’üncü cami olarak hizmete alınırken, bölgedeki yeniden inşa programının bir parçası olarak kısa sürede çalışmalara başlanmasının sonuçları görünür hale geldi.

kamu yatırımları ve hizmete açılan yapılar:

Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, asrın felaketi sonrası Hatay'da şu ana kadar 134 cami, 50 Kur’an kursu ve 14 Diyanet Gençlik Merkezi tamamlanarak hizmete açıldı. Ayrıca 37 cami için imar ve inşa çalışmaları devam ediyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Depremden sonra inşa edilen 134’üncü camimizi de ibadete açıyoruz. Asrınların felaketiyle beraber şehrimizin bütün bina dokusu zarar görmekle birlikte özellikle dini yapılarımızda önemli ölçüde zarar görmüştü. O gün itibariyle devlet millet işbirliğiyle başlayan çalışmalar gün gün sonuçlarını verdi. Bugün Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallemizde 134’üncü camimizi çok şükür hizmete alıyoruz. Bir taraftan maddi olarak şehrimizin her yanı ve yönüyle ayağa kalkarken yeni bir Hatay doğarken diğer taraftan da manevi olarak bu tür tesislerimiz ve kurumlarımızın hizmete alması vatandaşlarımızı ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sadece 134 yeni camimiz değil, onun yanında 50 Kur’an kursumuz ve 14 gençlik merkezimizde şu an itibariyle yine devlet millet iş birliğiyle hizmettedir. Onun yanında 37 camimizin inşaatları devam ediyor. Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Hatay’ımızda vatandaşlarımızın rahatlıkla ibadet edeceği, yan yana saf tutacağı ve insanlarımızın bir araya geleceği dini mekanlarımızı da açmış olacağız. Ben Altınözü ilçesinde Atayurdu Mahallemizdeki Atayurdu Camimizin başta Altınözü’müze, Hatay’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Caminin açılması, hem fiziksel yeniden inşa sürecinin ilerlediğine dair bir işaret hem de toplumsal ve manevi yaşamın yeniden canlanması açısından sembolik bir önem taşıyor. Yerel halk, ibadethanenin açılmasıyla birlikte mahalledeki sosyal ve dini faaliyetlerin yeniden hız kazanmasını bekliyor.

Yetkililer, devam eden inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Hatay genelinde vatandaşların güvenle ibadet edebileceği çok sayıda dini mekanın hizmete gireceğini belirtiyor.

Deprem sonrası Hatay'da inşa edilen 134'üncü cami ibadete açıldı