Destici: Yazıcıoğlu dosyasının tüm şüpheleri hukuk önünde aydınlanacak

Kartepe'de birlik buluşması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli Kartepe'de düzenlenen "Birlik Buluşması" programında partililer ve yurttaşlara seslendi. Programın açılışında Kartepelileri ve Kocaelilileri selamlayan Destici, teşkilat çalışmaları için emek verenlere teşekkür etti ve merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu ile helikopter kazasında hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andı.

Yazıcıoğlu dosyası ve adli süreç:

Konuşmasının önemli kısmını Muhsin Yazıcıoğlu dosyasına ayıran Destici, kazanın üzerinden geçen süreci anlattı. BBP ve soruşturmaya bağlı dava arkadaşlarının dosyanın peşini bırakamadığını vurgulayan Destici, dosyaya iki kez takipsizlik kararı verildiğini, ancak yapılan girişimler sonucu bu kararların kaldırıldığını söyledi.

Destici, soruşturmanın halen sürdüğünü belirterek, mevcut dönemde yürütülen çalışmalar ve kurulan komisyonlar sayesinde faili meçhul olayların aydınlatılması yönünde önemli adımlar atıldığını ifade etti. "Ortadaki bütün şüpheler kaldırılacak, bu meselede kastı ya da kusuru olanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecektir" sözleriyle dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılacağına inandıklarını dile getirdi.

Terörle mücadele ve millî birlik mesajı:

Destici konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin görüşlerini de paylaştı. Terör örgütünün "şartsız, pazarlıksız ve müzakeresiz" şekilde silah bırakması gerektiğini belirten Destici, bunun bir pazarlık konusu olmadığını vurguladı. Türkiye'nin bu süreçte ağır bedeller ödediğini, binlerce asker, polis ile öğretmen, imam, işçi, memur ve sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti ve "Bunlar bizim 40 yılımızı, binlerce canımızı çaldılar" dedi.

Farklı kimlik ve inançların bir arada yaşadığı Türkiye'ye dair birlik vurgusu yapan Destici, Türk, Kürt, Türkmen, Alevi ve Sünni vatandaşların kardeşliğinin bozulamayacağını savundu. Demokrasi ve seçilmiş yönetime saygı konusuna da değinen Destici, seçmenin iradesine itibar edilmesi gerektiğini belirterek, BBP'nin kuruluşundan bu yana millî iradeyi savunduğunu; 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz dönemlerinde darbeler karşısında aynı duruşu sürdürdüğünü ifade etti.

Program konuşmaların ardından Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Türüt ile yerel sanatçıların sahne aldığı müzik gösterisiyle devam etti.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE DÜZENLENEN "BİRLİK BULUŞMASI" PROGRAMINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, MERHUM GENEL BAŞKAN MUHSİN YAZICIOĞLU’NUN HAYATINI KAYBETTİĞİ HELİKOPTER KAZASINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.