Samanyolu altında yayla geceleri ve tulum peynirinin bekçileri

Samanyolu ve yayla ışıkları

Erzincan'da Kılıçkaya köyü ile Akbaba Tepesi arasında, arka planda heybetli Ergan Dağı manzarasıyla uzanan yaylalarda gece gökyüzünü Samanyolu süslüyor. Yıldızların yoğunluğu ve karanlığın derinliği, bu yüksek meralarda yaşayanların gündelik ritmini farklı bir estetikle buluşturuyor.

Çobanların gece mesaisi:

Bölgedeki çobanlar, yüksek yaylalarda hayvanların bakımını ve gözetimini gece saatlerinde de sürdürüyor. Yayla üretiminde önemli yeri olan coğrafi işaretli tulum peyniri için yürütülen bu gece nöbetleri, fenerlerin ışığıyla üretim sürecinin bir uzantısı halini alıyor.

Emek ve görsel bütünlük:

Yaylaların karanlığında çobanların kullandığı fenerlerin küçük ışık noktaları, Samanyolu'nun yıldızlarla kaplı görünümüyle birleşerek bölgedeki emeği ve yaşamı yansıtan etkileyici panoramalar oluşturuyor. Bu görüntüler, hem üretimin hem de yayla kültürünün sessiz ama belirgin izlerini taşıyor.

GÖKYÜZÜNDE SAMANYOLU, YAYLALARDA ÇOBANLARIN IŞIĞI