Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Samanyolu altında yayla geceleri ve tulum peynirinin bekçileri

Erzincan'da Kılıçkaya ile Akbaba Tepesi yaylalarında çobanlar, Ergan Dağı manzarası altında gece fenerleriyle tulum peyniri üretimi ve bakımını sürdürüyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 08:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Samanyolu altında yayla geceleri ve tulum peynirinin bekçileri

Samanyolu ve yayla ışıkları

Erzincan'da Kılıçkaya köyü ile Akbaba Tepesi arasında, arka planda heybetli Ergan Dağı manzarasıyla uzanan yaylalarda gece gökyüzünü Samanyolu süslüyor. Yıldızların yoğunluğu ve karanlığın derinliği, bu yüksek meralarda yaşayanların gündelik ritmini farklı bir estetikle buluşturuyor.

Çobanların gece mesaisi:

Bölgedeki çobanlar, yüksek yaylalarda hayvanların bakımını ve gözetimini gece saatlerinde de sürdürüyor. Yayla üretiminde önemli yeri olan coğrafi işaretli tulum peyniri için yürütülen bu gece nöbetleri, fenerlerin ışığıyla üretim sürecinin bir uzantısı halini alıyor.

Emek ve görsel bütünlük:

Yaylaların karanlığında çobanların kullandığı fenerlerin küçük ışık noktaları, Samanyolu'nun yıldızlarla kaplı görünümüyle birleşerek bölgedeki emeği ve yaşamı yansıtan etkileyici panoramalar oluşturuyor. Bu görüntüler, hem üretimin hem de yayla kültürünün sessiz ama belirgin izlerini taşıyor.

GÖKYÜZÜNDE SAMANYOLU, YAYLALARDA ÇOBANLARIN IŞIĞI

GÖKYÜZÜNDE SAMANYOLU, YAYLALARDA ÇOBANLARIN IŞIĞI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de sahipsiz hayvanlar için koordinasyon ve denetim vurgusu
images

bitlis’in iki tarihi yapısı kültür ve turizme kazandırılıyor
images

Hatay’da yeniden ibadete: 134. cami Atayurdu mahallede açıldı
images

Hatay’da yeniden toplulukları birleştiren 134’üncü cami açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan'da işaret dili eğitimi tamamlandı, katılımcılara sertifikalar takdim edildi

Dağ gezileri hobiye dönüştü taşlar geçmişin kapılarını araladı: biyoloji öğretmeni Mehmet Söyüt'ün fosil keşif...

Erzincan'da kıyasıya rekabetin ardından PlayStation kupasının sahibi belli oldu

Ecrin 13 yaşında traktör tamircisi oldu: sanayide çalışmayı tercih eden gençin hedefi makine mühendisliği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı