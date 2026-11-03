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Erzincan'ın düz halayı Balkanlar sokaklarında kültür köprüsü kurdu

Erzincanlı Ümit Karaarduç, Bir Erzincanlının Gözünden Balkanlar projesiyle 5 ülkede düz halay oynayarak memleket kültürünü sosyal medyada tanıttı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 08:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzincan'ın düz halayı Balkanlar sokaklarında kültür köprüsü kurdu

projenin rotası:

İstanbul'da yaşayan aslen Erzincanlı Ümit Karaarduç, kültürel değerleri farklı coğrafyalarda tanıtmayı amaçlayan Bir Erzincanlının Gözünden Balkanlar projesi kapsamında 5 günlük Balkanlar seyahatine çıktı.

Bu ziyaret süresince Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna-Hersek gibi ülkelerin tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

performans ve paylaşımlar:

Karaarduç, ziyaret ettiği noktalarda Erzincan yöresine ait düz halayı oynadı ve bu anları videoya kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşılan görüntüler ilgi gördü ve çeşitli yerel haber sayfalarında da yer aldı.

amaç ve yankı:

Projeyle Karaarduç, Erzincan'ın halk oyunlarını ve kültürel değerlerini farklı ülkelerde tanıtmayı ve Türkiye'nin kültürel zenginliğini uluslararası platformlarda görünür kılmayı hedefliyor. Çalışma, yerel bir geleneğin bireysel girişimlerle nasıl uluslararası dikkat çekebileceğini göstermesi açısından önem taşıyor.

İSTANBUL&#039;DA YAŞAYAN ASLEN ERZİNCANLI ÜMİT KARAARDUÇ, &quot;BİR ERZİNCANLININ GÖZÜNDEN BALKANLAR&quot;...

İSTANBUL'DA YAŞAYAN ASLEN ERZİNCANLI ÜMİT KARAARDUÇ, "BİR ERZİNCANLININ GÖZÜNDEN BALKANLAR" PROJESİ KAPSAMINDA ZİYARET ETTİĞİ 5 ÜLKEDE ERZİNCAN YÖRESİNE AİT DÜZ HALAYI OYNAYARAK MEMLEKETİNİN KÜLTÜRÜNÜ TANITTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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