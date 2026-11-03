meraktan ustalığa: alaca'da el yapımı tespih atölyesi

meraktan atölyeye:

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Fatih Özdemir, yıllardır süren tespih merakını üretime dönüştürdü. Daha önce koleksiyon olarak biriktirdiği tespihler, yaklaşık 5 yıl önce aldığı torna makinesiyle birlikte yapım sürecine dönüşmeye başladı. Özdemir, evinde açtığı küçük atölyede hem hobi hem de talep geldiğinde satış amacıyla üretim yapıyor.

İl dışındaki ustalardan öğrenmek için zaman zaman ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Özdemir, bu ustaların çoğunun bölgeye 250-300 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Ustaların yanında pratik yapmanın yanı sıra videolar izleyip deneme-yanılma yöntemiyle kendi tekniğini geliştirdiğini aktarıyor.

malzemeler ve üretim süreci:

Özdemir, üretimde birden fazla malzeme grubuyla çalışıyor. Elinde bulunan veya koleksiyonerlerin gönderdiği malzemelerden kuka, damla kehribar, sıkma kehribar ve katalin tespihler üretiyor. Her üretim öncesi, kullanacağı malzemenin ölçülerinin ve dokusunun önem taşıdığını vurguluyor; bu ölçüler, tespihin dengesi ve estetiği açısından belirleyici oluyor.

Torna makinelerinin, özellikle doğru ölçüm ve yüzey işlemleri için vazgeçilmez olduğunu belirten ustanın atölyesinde; zımpara, parlatma ve boncuk dizilimine kadar pek çok aşama titizlikle yürütülüyor. Özdemir, her aşamada sabır ve dikkat gerektiğini, küçük hataların bile tespihin görünümünü etkilediğini aktarıyor.

talep, satış ve gelecek hedefi:

Hobi olarak başladığı işi çevresinden gelen ilgiyle sürdüren Özdemir, zamanla sipariş almaya başladıklarını söylüyor. İsteyen müşterilerine istenen model ve ölçüde tespihler üretip teslim ediyor. Malzeme teminini bazen kendi sağlarken bazen de koleksiyonerlerin gönderdiği parçalarla çalışıyor.

Özdemir, bu işe profesyonel bir kimlik kazandırmayı hedefliyor: "Şu anda hobi olarak yaptığım bu işi daha ileri bir seviyeye taşımak isterim. Sanatla uğraşmak her zaman için güzeldir, iyidir. İnsanların boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir uğraş olması da önemli" diyor. El emeği ve dikkat gerektiren tespih üretimi, bölgedeki sayılı ustalardan birine dönüşme potansiyeli taşıyor.

Fatih Özdemir hem kendi koleksiyonunu büyütmeye hem de talepleri karşılamaya devam ediyor; atölyedeki üretim süreci ve malzeme çeşitliliği, tespih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Merakı ustalığa dönüştü: Yaptığı tespihler büyük ilgi görüyor