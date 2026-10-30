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Tekirdağ’da sonbahar çimlere kahverengi örtü serdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde soğuyan havalarla birlikte dökülen sarı ve kahverengi yapraklar, yeşil alanlarda sonbaharın izlerini bıraktı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tekirdağ’da sonbahar çimlere kahverengi örtü serdi

Süleymanpaşa'da sonbahar görünümü:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde mevsimin ilerlemesiyle birlikte park ve yeşil alanlarda gözle görülür bir dönüşüm yaşanıyor. Ağaçlardan dökülen yapraklar, yeşil çimlerin üzerinde doğal bir örtü oluşturarak bölgeye sonbahara özgü bir atmosfer kazandırdı. Kahverengi ve sarı tonlarının çimle buluşması, gündelik yaşamın içindeki peyzajı değiştirdi.

Doğanın renginde mevsim bildirgesi:

Havaların serinlemesiyle yaprak dökümü hızlanırken, yerde biriken kuru yapraklar mevsimin ilerleyişini görsel olarak ortaya koyuyor. Süleymanpaşa’da objektiflere yansıyan görüntüler, yazın canlı yeşilliğinin yerini alanağın ve kırılgan döküntülerin aldığı geçişi anlatıyor. Bu manzaralar, kentin açık alanlarında sonbaharın ayırıcı özelliklerini belirginleştiriyor.

Yeşil alanlarda estetik ve dikkat:

Yeşil alanların üzerine yayılan yaprak tabakası hem estetik bir zenginlik sunuyor hem de bakım gereksinimlerine işaret ediyor. Yerel belediye ve bakım ekipleri için bu dönem, alanların temizliği ve kullanıma uygunluğunun korunması açısından önem taşıyor. Öte yandan, parklarda yürüyüş yapanlar ve fotoğraf meraklıları için bu görüntüler, sonbaharın kendine has atmosferini deneyimleme fırsatı sağlıyor.

Genel olarak Süleymanpaşa’daki sonbahar manzarası, doğanın mevsim döngüsünü ve kentin yeşil alanlarındaki görünüm değişikliklerini somut şekilde gösteriyor. Kahverengi ve sarının farklı tonları, çimlerle yan yana gelerek mevsimin iz bırakmasını sağlıyor.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE AĞAÇLARDAN DÖKÜLEN KURU...

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE AĞAÇLARDAN DÖKÜLEN KURU YAPRAKLAR, YEŞİL ALANLARDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU. YEŞİL ÇİMLERİN ÜZERİNE YAYILAN KAHVERENGİ VE SARI TONLARINDAKİ YAPRAKLAR, MEVSİMİN DEĞİŞİMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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