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Havza Atatürk evi'nde yeni belgelerle millî mücadele anlatılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Millî Mücadele Belgeleri Sergisi Havza Atatürk Evi'nde açıldı; iki kitap tanıtıldı, söyleşiler yapıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Havza Atatürk evi'nde yeni belgelerle millî mücadele anlatılıyor

Serginin açılışı ve içeriği:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Millî Mücadele Belgeleri Sergisi, Havza Atatürk Evi'nde düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı. Kurdele kesiminin ardından kapılarını açan sergide, Millî Mücadele dönemine ait orijinal belgeler ve dönemin izlerini taşıyan materyaller katılımcıların beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen lansman ve söyleşiler, serginin tarihsel çerçevesini katılımcılara aktardı.

Belgeler ve yeni bulgular:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman serginin tanıtımını yaparken, projenin Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul, Samsun ve Havza'daki faaliyetlerini yeni belgeler ışığında farklı bir bakış açısıyla ele almayı amaçladığını vurguladı. Duman'ın hazırladığı Millî Mücadele Başlarken Samsun’dan Havza’ya Mustafa Kemal Paşa adlı çalışmada ilk kez ortaya çıkan belgelerin sergide yer aldığı ve bu belgelerin Millî Mücadele'nin başlangıç sürecine ilişkin önemli bilgiler sunduğu ifade edildi.

Kitap tanıtımları ve yayınevi bilgisi:

Programda ayrıca OMÜ Öğretim Üyesi Dr. Ercan Yalçın tarafından kaleme alınan Çok Partili Dönemde Samsun’da Siyaset ve Ekonomi adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Her iki eser, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nın 49 ve 50’inci eserleri olarak yayımlandı ve düzenlenen lansman ile söyleşi etkinlikleriyle katılımcılara tanıtıldı.

Etkinliğe Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cihan Güller, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ercan Tural, Havza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Üstçavuş Emre Sazlıdere ile davetliler katıldı.

Programın sonunda Prof. Dr. Önder Duman ve Dr. Ercan Yalçın'ın eserleri davetlilere hediye edildi. Sergi, bölgenin tarih bilincine katkı sağlamayı ve Millî Mücadele'nin yerel izlerini görünür kılmayı hedefliyor.

HAVZA’DA MİLLÎ MÜCADELE BELGELERİ SERGİSİ AÇILDI

HAVZA’DA MİLLÎ MÜCADELE BELGELERİ SERGİSİ AÇILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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