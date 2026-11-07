Konya'da vefa buluşması: AK Parti'nin eski belde başkanları anıldı

programın özeti:

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından "Vefa Varsa Veda Yoktur" temasıyla düzenlenen Kuruluştan Günümüze Belde Belediye Başkanları İstişare Programı, İsmil Karatay Termal Tatil Köyü'nde gerçekleştirildi. Program, geçmiş dönem belde belediye başkanlarını aynı çatı altında toplayarak teşkilat hafızasını güçlendirmeyi, hizmet tecrübelerini aktarmayı ve birlik mesajını pekiştirmeyi hedefledi.

öne çıkan konuşmalar:

Programın açılış konuşmasını AK Parti Konya İl Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen yaptı. Ardından Hüyük ilçesi eski belde belediye başkanlarından Hürriyet Şahin ve Konya Milletvekili Tahir Akyürek söz aldı. Son konuşmayı ise AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen gerçekleştirdi. Özgökçen konuşmasında, bu buluşmanın geçmişe duyulan vefanın ve emeğe gösterilen minnetin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, görev ve makam değişse de davamıza olan bağlılığın sürmesi gerektiğini vurguladı.

Özgökçen, partinin kuruluşundan bugüne karşılaşılan zorluklara değinerek 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi olaylarda teşkilatların ve milletin ortaya koyduğu kararlılığın önemini hatırlattı. Konuşmada ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki mücadelenin arkasında teşkilat mensuplarının fedakarlıklarının bulunduğu ifade edildi.

istişareler ve plaket töreni:

Protokol konuşmalarının ardından programın ikinci bölümünde istişare oturumları yapıldı. Geçmiş dönem belde belediye başkanları, yerel yönetim uygulamaları, teşkilat yapısına ilişkin tecrübelerini aktardı; sorunlar, çözüm önerileri ve geleceğe dönük beklentiler paylaşıldı. İstişarelerle teşkilat hafızasının canlı tutulması ve edinilen birikimin yeni nesillere aktarılması amaçlandı.

Programın sonunda önceki dönem belde belediye başkanlarına sunulan hizmetleri dolayısıyla plaket takdim edildi. Etkinlik, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi; organizasyonun başlığı olan vefa vurgusu toplantının ana temasını oluşturdu.

Programa katılanlar arasında önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Latif Selvi, önceki dönem milletvekilleri Hüsniye Erdoğan, Mustafa Kabakcı ve Ahmet Sorgun, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ile geçmiş dönem belde belediye başkanları yer aldı.

Özgökçen etkinliğe dair değerlendirmesinde, vefanın teşkilat anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu belirterek geçmiş dönemlerde görev yapanların emeklerinin unutulmayacağını, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin bu güçlü teşkilat birikimi üzerine inşa edildiğini ifade etti. Ayrıca görev değişikliklerinin doğal olduğunu; ancak tecrübe ve birikimin aktarılmasının geleceğin sağlıklı teşkilatlanması için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE BELDE BELEDİYE BAŞKANLARI İSTİŞARE PROGRAMI"NDA GEÇMİŞ DÖNEM BELDE BELEDİYE BAŞKANLARI BİR ARAYA GELDİ. PROGRAMDA, AK PARTİ’NİN KONYA’DAKİ TEŞKİLAT VE HİZMET YOLCULUĞUNA KATKI SUNAN İSİMLERİN EMEKLERİ VEFA VE MİNNET DUYGUSUYLA YAD EDİLİRKEN, BİRLİK, BERABERLİK VE İSTİŞARE MESAJLARI VERİLDİ.