Erzurum, 2028 TEKNOFEST için sahaya iniyor: akademi ve teleskop öne çıkıyor

Erzurum'un 2028 TEKNOFEST adaylığı

Şanlıurfa'da milyonları ağırlayan TEKNOFEST'in yarattığı ilgi sonrası gözler 2028 organizasyonuna çevrildi. Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, kentin 2028 TEKNOFEST'i düzenlemesi yönündeki çağrısını kamuoyuna duyurdu.

akademik ve bilimsel altyapı:

ER-VAK'ın değerlendirmesinde Erzurum'un sahip olduğu akademik ve araştırma altyapısı, kenti güçlü bir aday haline getiriyor. Açıklamada, kentte bulunan Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesindeki astronomi, uzay bilimleri, havacılık, mühendislik ve fen bilimleri bölümlerinin organizasyona önemli destek sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca açıklamada, Erzurum'un ülkenin önde gelen uzay bilimleri araştırma altyapılarından birine ev sahipliği yaptığı ve kentte Türkiye'nin en büyük teleskopunun bulunduğu hatırlatıldı.

genç yetenekler ve organizasyon kapasitesi:

ER-VAK, TEKNOFEST yarışmalarında başarı elde eden öğrenci takımlarının Erzurum'dan çıkmasının gençlerin teknoloji ve inovasyon konusundaki potansiyelini gösterdiğini belirtti. Kurum ayrıca, bölgesel etkinlikleri karşılayacak altyapının bir göstergesi olarak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın kentte düzenlenmiş olmasına işaret etti.

Açıklamada, kentin hem bilimsel donanımı hem de genç insan kaynağı dikkate alınarak 2028 TEKNOFEST'in Erzurum'da yapılmasının isabetli bir karar olacağı ifade edildi. ER-VAK, tüm Erzurum halkını, ilgili kurumları ve yetkilileri bu hedef etrafında birleşmeye çağırdı.

ER-VAK'ın çağrısı özetle şu şekilde kamuoyuna yansıdı: 2028 TEKNOFEST’in rotası Erzurum neden olmasın? Bu soru, kentin akademik birikimi, bilimsel tesisleri ve gençlerin başarıları üzerinden bir adaylık talebine dönüşüyor.

ERVAK BAŞKANI ERDAL GÜZEL