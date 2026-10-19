Erzurum arşivleri ortaya çıkardı: Kore gazisi Elaattin Boylucu'na verilen barış büyükelçisi belgesi

bulunan belgeler ve içerikleri:

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Vaniefendi Mahallesi kökenli, 1929 doğumlu Kore Gazisi Elaattin Boylucu'ya ait iki önemli belge, araştırmacı Taner Özdemir tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Belgeler, Boylucu'nun hem resmi gazi kaydını hem de Kore tarafından kendisine verilen onur belgesini içeriyor ve Erzurum'un yakın tarihine yeni bir pencere açıyor.

resmî gazi belgesi:

Millî Savunma Bakanlığı Yakutiye Askerlik Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 12 Eylül 2013 tarihli belge, Elaattin Boylucu'nun kimlik bilgilerini içeriyor. Belgenin sonuç bölümünde Boylucu açıkça "Kore Savaşı gazisidir" ifadesiyle tanımlanıyor; bu da gazilik bilgisinin resmî kayıtlara dayandığını gösteriyor.

Kore'den gelen onur belgesi:

Diğer belge, 19 Eylül 2004 tarihli olup Kore Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği tarafından düzenlenmiş. Bu belgede, Türk askerlerinin Kore Savaşı sırasındaki katkılarına teşekkür edilerek Elaattin Boylucu'ya "Barış Büyükelçisi" unvanı verildiği belirtiliyor. Belge, Kore halkının gazilere duyduğu minnetin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

tarihî bağ ve korunmasının önemi:

Taner Özdemir, belgeleri değerlendirirken Erzurum tarihinin yalnızca kitaplarda değil, aile arşivlerindeki eski evraklarda, fotoğraflarda da yaşadığını vurguladı. Özdemir, bu belgelerin bir Erzurumlunun hayatı üzerinden Türkiye ile Kore arasındaki tarihî bağın izlerini taşıdığını belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elaattin Boylucu’ya ait bu belgeler, Erzurum’un yakın tarihine ışık tutuyor. Bir tarafta Millî Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği resmî Gazi Belgesi, diğer tarafta Kore Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği'nin verdiği ‘Barış Büyükelçisi’ belgesi bulunuyor."

Özdemir, mahallelerde ve aile arşivlerinde hâlâ gün yüzüne çıkmamış çok sayıda belge olduğuna işaret ederek bunların bulunması, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Elaattin Boylucu'ya ait bu dokümanlar, Erzurum'un yakın tarihine ilişkin araştırmalar için değerli bir kaynak oluşturuyor ve Kore'den gelen onur belgesi, gazilerin anısının iki ülke arasında yaşatıldığını gösteriyor.

ERZURUMLU KORE GAZİSİ ELAATTİN BOYLUCU’YA 2004 YILINDA VERİLEN "BARIŞ BÜYÜKELÇİSİ" BELGESİ ORTAYA ÇIKTI. ARAŞTIRMACI TANER ÖZDEMİR’İN GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIĞI BELGELER, BİR GAZİNİN HATIRASINI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI.