Dolar 49,5362 +0,05%
Euro 55,4908 -0,29%
Bist 11.662,54 -0,50%
Altın Gram 6.691,41 +0,49%
EUR/USD 1,1191 -0,47%
Brent Petrol 107,16 -2,46%
--°

Erzurum arşivleri ortaya çıkardı: Kore gazisi Elaattin Boylucu'na verilen barış büyükelçisi belgesi

Araştırmacı Taner Özdemir'in bulduğu belgeler, 2004'te Kore tarafından Elaattin Boylucu'ya verilen 'barış büyükelçisi' belgesi ve MSB gazi kaydını belgeledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum arşivleri ortaya çıkardı: Kore gazisi Elaattin Boylucu'na verilen barış büyükelçisi belgesi

bulunan belgeler ve içerikleri:

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Vaniefendi Mahallesi kökenli, 1929 doğumlu Kore Gazisi Elaattin Boylucu'ya ait iki önemli belge, araştırmacı Taner Özdemir tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Belgeler, Boylucu'nun hem resmi gazi kaydını hem de Kore tarafından kendisine verilen onur belgesini içeriyor ve Erzurum'un yakın tarihine yeni bir pencere açıyor.

resmî gazi belgesi:

Millî Savunma Bakanlığı Yakutiye Askerlik Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 12 Eylül 2013 tarihli belge, Elaattin Boylucu'nun kimlik bilgilerini içeriyor. Belgenin sonuç bölümünde Boylucu açıkça "Kore Savaşı gazisidir" ifadesiyle tanımlanıyor; bu da gazilik bilgisinin resmî kayıtlara dayandığını gösteriyor.

Kore'den gelen onur belgesi:

Diğer belge, 19 Eylül 2004 tarihli olup Kore Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği tarafından düzenlenmiş. Bu belgede, Türk askerlerinin Kore Savaşı sırasındaki katkılarına teşekkür edilerek Elaattin Boylucu'ya "Barış Büyükelçisi" unvanı verildiği belirtiliyor. Belge, Kore halkının gazilere duyduğu minnetin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

tarihî bağ ve korunmasının önemi:

Taner Özdemir, belgeleri değerlendirirken Erzurum tarihinin yalnızca kitaplarda değil, aile arşivlerindeki eski evraklarda, fotoğraflarda da yaşadığını vurguladı. Özdemir, bu belgelerin bir Erzurumlunun hayatı üzerinden Türkiye ile Kore arasındaki tarihî bağın izlerini taşıdığını belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elaattin Boylucu’ya ait bu belgeler, Erzurum’un yakın tarihine ışık tutuyor. Bir tarafta Millî Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği resmî Gazi Belgesi, diğer tarafta Kore Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği'nin verdiği ‘Barış Büyükelçisi’ belgesi bulunuyor."

Özdemir, mahallelerde ve aile arşivlerinde hâlâ gün yüzüne çıkmamış çok sayıda belge olduğuna işaret ederek bunların bulunması, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Elaattin Boylucu'ya ait bu dokümanlar, Erzurum'un yakın tarihine ilişkin araştırmalar için değerli bir kaynak oluşturuyor ve Kore'den gelen onur belgesi, gazilerin anısının iki ülke arasında yaşatıldığını gösteriyor.

ERZURUMLU KORE GAZİSİ ELAATTİN BOYLUCU’YA 2004 YILINDA VERİLEN &quot;BARIŞ BÜYÜKELÇİSİ&quot; BELGESİ ORTAYA...

ERZURUMLU KORE GAZİSİ ELAATTİN BOYLUCU’YA 2004 YILINDA VERİLEN "BARIŞ BÜYÜKELÇİSİ" BELGESİ ORTAYA ÇIKTI. ARAŞTIRMACI TANER ÖZDEMİR’İN GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIĞI BELGELER, BİR GAZİNİN HATIRASINI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

muhtarlar yerel yönetimin temel taşlarını oluşturuyor
images

Güçlü ailede iletişim ve sorumluluk ön plana çıktı
images

Üç nesil, bir dükkân: Balıkesir'de Aktürk ailesinin terzilik mirası
images

Küçükçekmece'de çölyak hastalarına düzenli glütensiz gıda desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kazancı Holding Özbekistan'da dağıtım ağını 200 milyon dolarlık yatırımla genişletiyor

Uzmanlar çocuk sağlığında güncel yaklaşımları Düzce'de tartıştı

Mitolojiden mutfağa Osmangazi'de geçmişe açılan sinema ve tat keşfi

Eskişehirde gece çıkan kavga öldürdü: ana şüpheli evinde yakalandı, 7 kişi adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor