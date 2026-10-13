Erzurum havalimanı eylülde iç hat ağırlıklı 96 bin yolcuya hizmet verdi

Erzurum havalimanı eylül istatistikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2026 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklamada paylaşılan verilere göre aylık ve dokuz aylık gerçekleşmeler detaylandırıldı.

Yolcu ve uçak trafiği:

Kesin olmayan verilere göre Eylül ayında iç hat yolcu trafiği 95.642, dış hat yolcu trafiği 535 oldu. Böylece Eylül ayı için toplam 96.177 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 628, dış hatlarda 7 olmak üzere toplam 635 sefere ulaştı.

Yük trafiği ve 9 aylık gerçekleşmeler:

Eylül ayında yük (kargo+posta+bagaj) trafiği toplam 775,507 ton olarak kaydedildi. 2026 Ocak-Eylül (9 aylık) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 941.040, uçak trafiği 6.131 ve yük trafiği (kargo+posta+bagaj) 8.085,387 ton şeklinde gerçekleşti.

Havalimanı verileri, aylık performansın yanı sıra yılın ilk dokuz ayında sağlanan taşıma hacmini de gözler önüne seriyor; rakamlar DHMİ tarafından paylaşılmış olan kesin olmayan sonuçlara dayanmaktadır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ERZURUM HAVALİMANI’NIN 2026 YILI EYLÜL AYINA AİT HAVA YOLU UÇAK, YOLCU VE YÜK İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI.