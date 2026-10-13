Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2460 +0,35%
Bist 12.150,67 +0,00%
Altın Gram 6.679,71 +0,43%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,36 -1,21%
--°

Erzurum havalimanı eylülde iç hat ağırlıklı 96 bin yolcuya hizmet verdi

DHMİ verilerine göre Erzurum Havalimanı, 2026 eylül ayında iç hatlarda 95.642, dış hatlarda 535 yolcu olmak üzere toplam 96.177 kişiye hizmet verdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 08:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum havalimanı eylülde iç hat ağırlıklı 96 bin yolcuya hizmet verdi

Erzurum havalimanı eylül istatistikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2026 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklamada paylaşılan verilere göre aylık ve dokuz aylık gerçekleşmeler detaylandırıldı.

Yolcu ve uçak trafiği:

Kesin olmayan verilere göre Eylül ayında iç hat yolcu trafiği 95.642, dış hat yolcu trafiği 535 oldu. Böylece Eylül ayı için toplam 96.177 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 628, dış hatlarda 7 olmak üzere toplam 635 sefere ulaştı.

Yük trafiği ve 9 aylık gerçekleşmeler:

Eylül ayında yük (kargo+posta+bagaj) trafiği toplam 775,507 ton olarak kaydedildi. 2026 Ocak-Eylül (9 aylık) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 941.040, uçak trafiği 6.131 ve yük trafiği (kargo+posta+bagaj) 8.085,387 ton şeklinde gerçekleşti.

Havalimanı verileri, aylık performansın yanı sıra yılın ilk dokuz ayında sağlanan taşıma hacmini de gözler önüne seriyor; rakamlar DHMİ tarafından paylaşılmış olan kesin olmayan sonuçlara dayanmaktadır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ERZURUM...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ERZURUM HAVALİMANI’NIN 2026 YILI EYLÜL AYINA AİT HAVA YOLU UÇAK, YOLCU VE YÜK İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uzunköprü'de barış için pedal çevirildi: Gazze ve Doğu Türkistan'a destek
images

Bilecik'te hasada hazırlanıyor: zeytin verim tespiti için saha çalışması
images

Sakarya nehrinin kıyısı römork dolusu çöpten temizlendi
images

Pazarda doğrudan iletişim: Bekir Torun talepleri dinledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güngören'de dönüşüm belirsizliği esnafı zorluyor

Eskişehir'de lise TÜBİTAK 4006 projesiyle Türkiye birinciliği kazandı

Didim'de hamsi kotası uygulaması sıkı denetimlerle yürütüldü

Eskişehir'de hatalı park eden araç çekiciyle otoparka kaldırıldı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi