Erzurum'da yerelden küresel örnek: COP31'de enerji, hava ve sıfır atık politikası

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen COP31 oturumunda kentin çevre yatırımlarını paylaştı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki "İklim Dirençliliği için Atıkların Azaltılması ve Kaynak Geri Kazanımı" oturumunda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre yatırımlarını detaylarıyla anlattı. Sekmen, politikaların bilimsel verilere ve ölçülebilir kazanımlara dayandırıldığını vurguladı.

yenilenebilir enerji ve dijital izleme:

Başkan Sekmen, Erzurum'da güneş enerjisine yapılan yatırımların kapsamını aktardı. Ocaklı, Ilıca ve Yerlisu mahalleleri ile toplam 25 noktada kurulu güneş enerjisi santrallerinin 23 MW kurulu güce sahip olduğunu, yıllık üretimin 33.981.043,92 kWh, aylık üretimin 4.060.070,08 kWh düzeyinde olduğunu söyledi. Bugüne kadar üretilen toplam elektrik miktarının 111.476.711,10 kWh olduğunu belirten Sekmen, bu yatırımların 78.836,56 ton CO emisyon azaltımı ve 31.945,78 ton standart kömür eşdeğeri tasarruf sağladığını aktardı.

Güneş enerjisi sistemlerinin üretim verileri mobil ve web tabanlı uygulamalarla anlık olarak takip ediliyor; bu sayede olası güç kayıplarına hızlı müdahale imkânı geliştirildi.

atıktan enerji ve arıtma tesisi uygulamaları:

Atık yönetimiyle enerji üretimi uygulamalarını anlatan Sekmen, Aziziye ilçesindeki 55 hektarlık Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde yılda 180.654,64 ton evsel atığın bertaraf edildiğini belirtti. Temmuz 2018'de devreye alınan metan gazından elektrik üretim sistemiyle depolama sahasında oluşan gaz enerji kaynağına dönüştürülüyor; tesisin 2,4 MW kurulu güce sahip olduğu ve bugüne kadar toplam 72.830 MWh elektrik üretildiği bildirildi.

Atıksu Arıtma Tesisi'nde ise nihai arıtma çamurundan anaerobik koşullarda elde edilen metan gazı elektrik üretiminde değerlendiriliyor. Tesisin iki gaz motoru 1,2 MW kurulu güce sahip olup, bu sayede tesisin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'si karşılanıyor; gaz motorlarından elde edilen atık ısının sıcak su ihtiyacında kullanılmasıyla ek enerji verimliliği sağlanıyor.

doğalgaz dönüşümü ve hava kalitesi izleme:

Hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda Dumlu Mahallesi'nde belirlenen 80 hanenin doğalgaz dönüşümünün tamamlandığını açıklayan Sekmen, konutlarda doğalgaz, kalorifer ve ilgili tesisat imalatlarının gerçekleştirildiğini bildirdi. Proje kapsamında 196,8 ton CO eşdeğeri sera gazı salımı önlenmiş ve emisyonlarda yüzde 56,38 azalma hesaplanmıştır.

Şehir merkezinde ilk etapta kurulan 20 hava kalitesi ölçüm cihazı ile PM10, PM2.5, CO, formaldehit (CHO), TVOC, sıcaklık ve nem gibi parametreler anlık izleniyor. Sekmen, "Çevresel değişimlerin dijital olarak takip edilmesi yerel değerlendirme ve müdahale süreçlerine veri sağlıyor" dedi ve Erzurum Hava Kalitesi Stratejik Değerlendirme Çalıştayı'nda elde edilen tespitlerin raporlaştırıldığını aktardı.

su yönetimi, arazi planlaması ve sıfır atık uygulamaları:

Su kaynaklarının korunmasına ilişkin olarak Erzurum Su Ayak İzi Değerlendirme Raporu ile tarımsal, hayvansal, evsel ve endüstriyel faaliyetlerin su tüketim profilleri incelendi. Sekmen, raporun kaynak verimliliği, sürdürülebilir su kullanımı ve uyum politikalarına bilimsel dayanak sağladığını belirtti. Ayrıca 1/25.000 ölçekli Erzurum Arazi Envanteri ile tarım, mera, orman, hidroloji, jeoloji, ulaşım, altyapı, riskli alanlar ve iklim verilerinin mekânsal olarak bir araya getirildiğini, böylece çevre ve yatırım kararlarının bütüncül biçimde desteklendiğini söyledi.

Sıfır atık ve döngüsel ekonomi kapsamında Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde kâğıt, karton, plastik, metal ve cam atıklar ayrıştırılıyor. Bir yıllık verilerde 9.235 kg kâğıt, 7.785 kg plastik, 780 kg metal ve 255.265 kg karışık ambalaj atığı işlendi; bu faaliyetlerle 1.020.000 kWh enerji tasarrufu, 240 ton su tasarrufu, 500 ton CO salımının önlenmesi ve 157 ağaç korunması sağlandığı aktarıldı. Sekmen, ambalaj atıklarının geri kazanımının düzenli depolama alanlarının kullanım ömrünü uzattığını vurguladı.

Toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Akademisi aracılığıyla okul öncesinden üniversiteye kadar yaklaşık 200 eğitim kurumunda binlerce öğrenci ve eğitimciye ulaşıldı; yaklaşık 10 bin çevre temalı eğitim ve sıfır atık materyali dağıtıldı. Geri dönüştürülmüş malzemelerle düzenlenen İklim ve Sıfır Atık Kafe, depozito iade otomatı ve bitkisel atık yağ toplama kutusu gibi uygulamalar ile 2025'te kullanım dışı bir halk otobüsünün dönüştürülmesi sonucu oluşturulan "İklim Dostu Otobüs Durağı" örnek projeler olarak paylaşıldı.

Seminer ve sunumlarını şu sözlerle tamamlayan Sekmen: "İklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca doğayı koruma sorumluluğu olarak değil, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükselten ve halk sağlığını koruyan önemli bir yerel yönetim görevi olarak görüyoruz. Geleceğin güçlü şehirleri, kaynaklarını daha akıllıca kullanan, atığını azaltan ve ürettiği değeri ekonomiye kazandıran şehirler olacaktır."

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDAKİ "İKLİM DİRENÇLİLİĞİ İÇİN ATIKLARIN AZALTILMASI VE KAYNAK GERİ KAZANIMI" OTURUMUNDA, ERZURUM’UN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE ÇEVRECİ YATIRIMLARINI ANLATTI.