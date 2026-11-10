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Erzurum Oltu'da kafe işletmecisinden 10 Kasım'da anlamlı vefa

Oltu'daki Gastro Cafe işletmecisi Kadir Parlak, 10 Kasım'da bir masayı Atatürk'ün hatırasına ayırarak saygı, özlem ve minnetini dile getirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum Oltu'da kafe işletmecisinden 10 Kasım'da anlamlı vefa

Oltu'da bir kafe 10 Kasım'ı özel bir masa ile andı

Erzurum'un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren Gastro Cafe işletmecisi Kadir Parlak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde işletmesindeki bir masayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ayırdı. Etkinlik, gün boyu masanın müşterilere kapatılması ve küçük bir düzenlemeyle anma niteliği taşıdı.

masaya yerleştirilen ögeler:

Masa siyah bir örtüyle hazırlanırken, masanın ortasına Atatürk'ün portresi yerleştirildi ve önüne karanfiller bırakıldı. Masaya ayrıca bir fincan Türk kahvesi ile bir bardak su konuldu ve üzerine rezerve kartı yerleştirildi. Bu düzenleme, mekan sahibinin hatıraya gösterdiği saygıyı sembolik bir dille ifade etti.

işletmecinin açıklaması ve müşterilerin tepkisi:

Kadir Parlak, 10 Kasım günü boyunca söz konusu masanın müşteri kabul edilmeyeceğini belirterek, masasının yalnızca Atatürk'ün aziz hatırasına ayrıldığını vurguladı. Parlak, "Aramızda olmasa da hayatımızdaki yeri her zaman aynı. Cumhuriyetimizin kurucusunu saygıyla, özlemle ve minnetle anıyoruz. Bizlere bıraktığı mirasın kıymetini biliyor, hatırasını kendi mekânımızda da yaşatmak istiyoruz. Bu masa bir günlüğüne ayrıldı, ancak Atatürk’e duyduğumuz sevgi, saygı ve minnet sonsuza kadar sürecek" mesajını verdi.

Müşteriler, masanın rezerve edilmesinden duydukları memnuniyeti belirterek hatıra fotoğrafları çekti. Gastro Cafe'de hazırlanan bu düzenleme, 10 Kasım'da anma geleneğinin günlük yaşam içinde nasıl somutlaştığına dair duygulandıran bir örnek olarak kayda geçti.

Bu tür küçük ama anlamlı uygulamalar, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkı sağlıyor; işletme sahibinin konuşması ve müşterilerin tepkisi de anma ritüelinin yalnızca resmî törenlerle değil, gündelik mekânlarda da yaşatılabildiğini gösterdi.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE BİR KAFE İŞLETMECİSİ KADİR PARLAK, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE BİR KAFE İŞLETMECİSİ KADİR PARLAK, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA İŞLETMESİNDEKİ BİR MASAYI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN AZİZ HATIRASINA AYIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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