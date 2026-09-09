Dolar 48,4732 +0,04%
Euro 56,4715 +0,25%
Bist 14.378,94 -0,18%
Altın Gram 6.930,89 +0,19%
EUR/USD 1,1647 +0,15%
Brent Petrol 99,55 +1,66%
--°

erzurum su yönetimini ulusal çalıştayda öne çıkardı

ESKİ, Ankara çalıştayında içme suyu kaynakları ve arıtma tesisi deneyimlerini paylaştı; Remzi Ertek moderatörlüğünde sürdürülebilirlik vurgulandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

erzurum su yönetimini ulusal çalıştayda öne çıkardı

ESKİ'nin Ankara çalıştayındaki rolü ve hedefleri

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen "İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı"na katıldı. Organizasyona ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ile İçme Suyu Arıtma Dairesi Başkanlığı personeli katılım sağladı.

çalıştaydaki katılım ve görev paylaşımı:

Çalıştayda ESKİ, hizmet kalitesini artırma ve güncel uygulamaları yakından takip etme amacıyla kurum tecrübelerini sektör paydaşlarıyla paylaştı. Yoğun katılımın olduğu program kapsamında Remzi Ertek önemli bir rol üstlenerek "Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Yönetimi-1" başlıklı oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

erzurum için strateji ve uygulama hedefleri:

ESKİ Genel Müdürlüğü açıklamasında, kentin su geleceğine yönelik kararlılık öne çıkarıldı. Açıklamada, Erzurum’un su kaynaklarının korunması, içme suyu tesislerinin daha etkin ve verimli işletilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi hedeflerinin çalışmaların temelini oluşturduğu belirtildi.

Kurumsal katılımın, Erzurum’un altyapı ve arıtma vizyonunu geliştirmekle kalmayıp, su yönetiminde kullanılan modern teknolojilerin kente entegrasyonunu hızlandırmayı amaçladığı vurgulandı. ESKİ'nin ulusal düzeydeki bu tür organizasyonlara katılımı, hem deneyim paylaşımı hem de yerel uygulamalara yeni yaklaşımlar kazandırma açısından önemli kabul ediliyor.

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ...

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ANKARA’DA DÜZENLENEN *"İÇME SUYU KAYNAKLARININ VE ARITMA TESİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI"*NA KATILIM SAĞLADI. HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE GÜNCEL UYGULAMALARI YAKINDAN TAKİP ETMEK AMACIYLA ORGANİZASYONDA YER ALAN ESKİ, KURUMSAL TECRÜBELERİNİ DE SEKTÖR PAYDAŞLARIYLA PAYLAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor
images

Yağışlar üretimi canlandırdı: Yozgat'ta nohut beklentisi 57 bin ton
images

Kırmızı Lacivert kent meydanı çarşıda yaşamı yeniden canlandırdı
images

Tuz Gölü'nde doluluk yüzde 45 arttı, kuruyan alanlar suyla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzmir fuarında geceler müzik ve kahkaha ile doldu

Çemişgezek'ten mülkiye mektebine: telefonu değil hayallerini seçti

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Batan gemide hayat kurtarmak için dakikalarca mücadele eden genç anlattı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali