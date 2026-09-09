erzurum su yönetimini ulusal çalıştayda öne çıkardı

ESKİ'nin Ankara çalıştayındaki rolü ve hedefleri

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen "İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı"na katıldı. Organizasyona ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ile İçme Suyu Arıtma Dairesi Başkanlığı personeli katılım sağladı.

çalıştaydaki katılım ve görev paylaşımı:

Çalıştayda ESKİ, hizmet kalitesini artırma ve güncel uygulamaları yakından takip etme amacıyla kurum tecrübelerini sektör paydaşlarıyla paylaştı. Yoğun katılımın olduğu program kapsamında Remzi Ertek önemli bir rol üstlenerek "Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Yönetimi-1" başlıklı oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

erzurum için strateji ve uygulama hedefleri:

ESKİ Genel Müdürlüğü açıklamasında, kentin su geleceğine yönelik kararlılık öne çıkarıldı. Açıklamada, Erzurum’un su kaynaklarının korunması, içme suyu tesislerinin daha etkin ve verimli işletilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi hedeflerinin çalışmaların temelini oluşturduğu belirtildi.

Kurumsal katılımın, Erzurum’un altyapı ve arıtma vizyonunu geliştirmekle kalmayıp, su yönetiminde kullanılan modern teknolojilerin kente entegrasyonunu hızlandırmayı amaçladığı vurgulandı. ESKİ'nin ulusal düzeydeki bu tür organizasyonlara katılımı, hem deneyim paylaşımı hem de yerel uygulamalara yeni yaklaşımlar kazandırma açısından önemli kabul ediliyor.

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ANKARA’DA DÜZENLENEN *"İÇME SUYU KAYNAKLARININ VE ARITMA TESİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI"*NA KATILIM SAĞLADI. HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE GÜNCEL UYGULAMALARI YAKINDAN TAKİP ETMEK AMACIYLA ORGANİZASYONDA YER ALAN ESKİ, KURUMSAL TECRÜBELERİNİ DE SEKTÖR PAYDAŞLARIYLA PAYLAŞTI.