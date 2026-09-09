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Mersin'de MERCEK merkezleriyle ücretsiz İngilizceye yoğun talep

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri, A1-A2 ve B1 seviyelerinde ücretsiz kurslarla 18-65 yaş grubuna dil öğrenme ve sertifika fırsatı sunuyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mersin'de MERCEK merkezleriyle ücretsiz İngilizceye yoğun talep

MERCEK merkezlerinde ücretsiz eğitim sürüyor

Mersin'de MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri, farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz İngilizce kurslarıyla geniş katılım sağlıyor. Merkezler, başlangıçtan ileri seviyeye kadar düzenlenen programlarla katılımcılara hem dil bilgisi hem de pratik imkanı sunuyor.

Kurs yapısı ve katılımcı profili:

Halkkent MERCEK'te A1-A2 ve B1 seviyelerinde devam eden eğitimler, Yenişehir MERCEK'te ise yaz dönemi boyunca 18-65 yaş arasındaki yurttaşlara yönelik A1-A2 seviyelerinde veriliyor. Bu yaz dönemi için A1 seviyesinde 3 ayrı kurs açıldı ve yaklaşık 40 kursiyer programlardan yararlandı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazandı.

Uygulama ve yönlendirme:

Kursların ardından katılımcılar, öğrendiklerini pekiştirmek ve konuşma pratiği yapmak amacıyla Hello Mersin bünyesindeki yetişkinlere yönelik İngilizce Konuşma Kulübü'ne yönlendiriliyor. Bu yönlendirme, dilin sürekliliğini ve günlük kullanım becerisini güçlendirmeye odaklanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan İclal Gamze Şener, Halkkent şubesinde eğitimlerin kesintisiz sürdüğünü, Yenişehir şubesinde ise yaz döneminde sertifikalı kurslar verildiğini belirtti. Şener, öğrencilerin pratik yapmasının ve İngilizcelerini geliştirmeye devam etmesinin önemine vurgu yaptı ve MERCEK merkezlerine katılım çağrısında bulundu.

MERSİN’DE MERCEK MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM MERKEZLERİNDE DÜZENLENEN ÜCRETSİZ İNGİLİZCE...

MERSİN’DE MERCEK MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM MERKEZLERİNDE DÜZENLENEN ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KURSLARIYLA FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ VATANDAŞLARA DİL ÖĞRENME VE GELİŞTİRME İMKANI SUNULUYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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