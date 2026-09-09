Dolar 48,4713 +0,03%
Euro 56,4510 +0,22%
Bist 14.390,10 -0,11%
Altın Gram 6.935,14 +0,25%
EUR/USD 1,1641 +0,10%
Brent Petrol 99,69 +1,81%
--°

Tuz Gölü'nde yağış canlandırdı: su seviyesi yüzde 45 yükseldi

Bu yıl son 66 yılın en yoğun yağışlarıyla Tuz Gölü, kuruyan alanlarını yeniden suyla kaplayarak doluluk oranını yüzde 45 artırdı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tuz Gölü'nde yağış canlandırdı: su seviyesi yüzde 45 yükseldi

Tuz Gölü'nde son durum:

Ankara, Konya ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü, bu yıl son 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Aksaray'ta kaydedilen yağış miktarları özellikle göl çevresindeki kurumuş yüzeylerin yeniden suyla buluşmasına yol açtı. Bu gelişme sonucunda gölün su seviyesi yüzde 45 oranında yükseldi.

yağışların ölçümü ve alan genişlemesi:

Uzun yıllardır her sezon biraz daha küçülen ve son 90 yılda yaklaşık yüzde 85 daralan Tuz Gölü'ndeki su artışı, gölün yüzey alanında da gözle görülür bir genişlemeye neden oldu. Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan göldeki suyun geri gelmesi, hem ekonomik hem de peyzaj açısından olumlu sonuçlar doğuruyor. Kuruyan tuzlu toprakların yeniden suyla kaplanması göl ekosisteminin işleyişini yeniden canlandırıyor.

ekolojik etkiler ve beklenti:

Artan su seviyesi, gölde yaşayan türlerin yaşam alanlarını iyileştiriyor; özellikle flamingolar (allı turna) gibi suya bağımlı türler için olumlu bir gelişme kaydedildi. Jeoloji Mühendisi Zeynel Ceylan (34) konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, son 66 yılın en fazla yağışıyla birlikte yüzde 45 oranında arttı. Artan su seviyesi Tuz Gölü'nün yüzey alanını genişletti. Su seviyesinin artmasıyla birlikte başta flamingolar olmak üzere gölde yaşayan tüm canlıların yaşam alanlarını olumlu yönde etkiledi. Bu kış da kar ve yağmur yağışlarının inşallah artmasıyla birlikte Tuz Gölü beklenen ve özlenen günlerine kavuşacaktır."

Uzmanlar, yağışların yıl sonuna kadar devam etmesi durumunda göldeki canlanmanın daha da güçleneceği görüşünde. Mevcut durum, hem bölge ekolojisi hem de tuz üretimi açısından umut verici bir dönem başlattı.

Yağışlar Tuz Gölü&#039;nde doluluk oranını yüzde 45 artırdı

Yağışlar Tuz Gölü'nde doluluk oranını yüzde 45 artırdı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor
images

Yağışlar üretimi canlandırdı: Yozgat'ta nohut beklentisi 57 bin ton
images

Kırmızı Lacivert kent meydanı çarşıda yaşamı yeniden canlandırdı
images

Tuz Gölü'nde doluluk yüzde 45 arttı, kuruyan alanlar suyla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Savaş gölgesinde turizm: İranlı ziyaretçiler Van'ı keşfediyor

İdil Biret'in mirası müzikle buluşuyor: yedinci festival Datça, Bodrum ve Menteşe'de

Kayserispor'a PFDK'dan çok sayıda para ve hak mahrumiyeti cezası

Darende'de altyapı ve kültür yatırımları sahada değerlendirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali