Tuz Gölü'nde yağış canlandırdı: su seviyesi yüzde 45 yükseldi

Tuz Gölü'nde son durum:

Ankara, Konya ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü, bu yıl son 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Aksaray'ta kaydedilen yağış miktarları özellikle göl çevresindeki kurumuş yüzeylerin yeniden suyla buluşmasına yol açtı. Bu gelişme sonucunda gölün su seviyesi yüzde 45 oranında yükseldi.

yağışların ölçümü ve alan genişlemesi:

Uzun yıllardır her sezon biraz daha küçülen ve son 90 yılda yaklaşık yüzde 85 daralan Tuz Gölü'ndeki su artışı, gölün yüzey alanında da gözle görülür bir genişlemeye neden oldu. Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan göldeki suyun geri gelmesi, hem ekonomik hem de peyzaj açısından olumlu sonuçlar doğuruyor. Kuruyan tuzlu toprakların yeniden suyla kaplanması göl ekosisteminin işleyişini yeniden canlandırıyor.

ekolojik etkiler ve beklenti:

Artan su seviyesi, gölde yaşayan türlerin yaşam alanlarını iyileştiriyor; özellikle flamingolar (allı turna) gibi suya bağımlı türler için olumlu bir gelişme kaydedildi. Jeoloji Mühendisi Zeynel Ceylan (34) konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, son 66 yılın en fazla yağışıyla birlikte yüzde 45 oranında arttı. Artan su seviyesi Tuz Gölü'nün yüzey alanını genişletti. Su seviyesinin artmasıyla birlikte başta flamingolar olmak üzere gölde yaşayan tüm canlıların yaşam alanlarını olumlu yönde etkiledi. Bu kış da kar ve yağmur yağışlarının inşallah artmasıyla birlikte Tuz Gölü beklenen ve özlenen günlerine kavuşacaktır."

Uzmanlar, yağışların yıl sonuna kadar devam etmesi durumunda göldeki canlanmanın daha da güçleneceği görüşünde. Mevcut durum, hem bölge ekolojisi hem de tuz üretimi açısından umut verici bir dönem başlattı.

Yağışlar Tuz Gölü'nde doluluk oranını yüzde 45 artırdı