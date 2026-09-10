Erzurum tarım ve hayvancılığın buluşma noktası oldu

Tarım ve hayvancılık fuarı Erzurum'da açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde görkemli bir törenle açıldı. Açılışa üreticiler yoğun ilgi gösterdi; fuar, gıdadan tarıma, hayvancılıktan sulama sistemlerine, bitki beslemeden tohumculuğa kadar çok sayıda alt sektörü bir araya getiriyor.

Açılışta vurgulanan mesajlar:

Trend Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül organizasyon deneyimini aktarırken, Erzurum fuaye alanının soğuk iklime rağmen iyi ısıtıldığını belirterek Mehmet Sekmen yönetimine teşekkür etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç ise kent adına yapılan projelere destek verenlere şükran sunup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım reformlarına atıfta bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger fuarların çiftçi ile inovasyonu buluşturduğunu ifade ederken, Büyükşehir Genel Sekreteri Zafer Aynalı sektördeki dönüşümlerin yerinde takip edilmesinin önemine dikkat çekti. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ile AK Parti temsilcileri; yatırım, destek ve yeni projelere vurgu yaptı. AK Parti milletvekilleri Av. Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz ise kırsal kalkınma, gençlerin tarıma yönlendirilmesi ve geçmişte yaşanan kaynak kayıplarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Sekmen konuşmasında Erzurum'u tarım ve hayvancılık potansiyelinin merkezi olarak tanımladı: Erzurum; toprağın bereketle, emeğin alın teriyle, üretimin azim ve gayretle buluştuğu kadim bir şehirdir. Sekmen, belediye olarak kırsal kalkınmayı öncelik kabul ettiklerini ve üreticinin yanında olduğunu; süt sağım makineleri, kırsal altyapı çalışmaları ve meralar gibi somut yatırımlarla üretimi desteklediklerini aktardı.

Fuarın içeriği ve ekonomik hedefler:

Fuar, 9-13 Eylül tarihleri arasında açık kalacak ve yaklaşık 120 firma ve kurum katılımıyla sektörün birçok alanını sergileyecek. Organizasyonda gıda, tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, sulama teknolojileri, bitki besleme ürünleri ve tohumculuk gibi başlıklar öne çıkıyor. Katılımcılar, yeni teknolojileri görme, tedarikçilerle doğrudan temas kurma ve pazar bağlantıları geliştirme fırsatı buluyor.

Geçen yıl fuarın sağladığı ticari iş birlikleri yaklaşık 1 milyar lira değerinde gerçekleşmiş; bu yılki fuarın da Erzurum ekonomisine benzer katkı sunması hedefleniyor. Organizasyon, üretim zincirinde yer alan paydaşların bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapması ve yeni ticari bağlantılar kurması açısından önem taşıyor.

Belediye yetkilileri, fuarın sadece makine veya ürün sergileme yeri olmadığını; burada tecrübe paylaşımı, eğitim ve pazar arayışlarının da gerçekleştirildiğini belirtiyor. Sekmen'in vurguladığı gibi, tarım bir istihdam ve kalkınma aracı olarak görülüyor; yerelde atılan adımların bölgesel markalaşmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Konuşmaların ardından yılın öne çıkan üreticilerine plaket ve hediye kartları takdim edildi ve fuar ziyaretçilere açıldı. Organizasyonun üreticilere yeni ufuklar açması, yatırımları tetiklemesi ve bölge ekonomisine hareket kazandırması bekleniyor.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARI, DÜZENLENEN GÖRKEMLİ TÖRENLE AÇILDI. RECEP TAYYİP ERDOĞAN FUAR MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARA, ÇİFTÇİLER ADETA AKIN ETTİ.