Çintay yeniden aday: Bingöl için üretim, istihdam ve yatırım vurgusu

Çintay adaylığını açıkladı ve dönemini değerlendirdi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Dr. Cevdet Yılmaz Konferans Salonu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeniden aday olduğunu ilan etti. Çintay, görev süresince yürütülen çalışmaları, tamamlanan projeleri ve yeni dönem hedeflerini ayrıntılı şekilde paylaştı.

Başkan Çintay, görevde geçen dört yıllık dönemi özetlerken, görev başlangıcında kamuoyuyla paylaşılan projelerin tamamlandığını vurguladı. "Az laf, çok iş" anlayışını benimsediklerini belirten Çintay, söz verdikleri projeleri yarım bırakmadıklarını söyledi.

Hizmet anlayışında değişim ve üye odaklı uygulamalar:

Çintay, BİNTSO’nun yaklaşık 4 bin üyeye hizmet verdiğini hatırlatarak, üyelerin birçok hizmete tek çatı altında ulaşabilmesi için oda hizmet anlayışını yeniden yapılandırdıklarını ifade etti. "BİNTSO sadece aidat alan, evrak veren bir yer olmayacak, daima üyesinin yanında olan bir kurum olacak" sözünü hayata geçirmek için birçok kurumu oda çatısı altında topladıklarını anlattı.

Bu yaklaşımın amaçlarından biri, üyelerin kapı kapı dolaşmasını engellemek ve işlemlerini mümkün olduğunca tek noktadan çözebilmelerini sağlamak. Oda hizmet kalitesinde sağlanan gelişmeye dikkat çeken Çintay, BİNTSO’nun 367 oda ve borsa arasında 6 yıldızlı oda seviyesine ulaşan ilk 10 kurumdan biri olduğunu belirtti.

Ayrıca aidatların mevzuatta belirlenen en düşük seviyede tutulduğunu ve yönetim ile meclis üyelerinin görev süreleri boyunca harcırah ve huzur hakkı kullanmadıklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen yatırım ve üretim projeleri:

Çintay, Bingöl’ün üretim ve yatırım kapasitesini artırmak için bir dizi somut proje hayata geçirildiğini aktardı. Organize Sanayi Bölgesi’nin genişlemesi için 100 hektarlık alanın altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve atık su arıtma tesisi için toplam 850 milyon TL tutarında yatırım sağlandığını kaydetti.

Sanayiyi güçlendirecek adımlardan biri olarak İŞGEM 2. Etap Projesi’nin de öne çıktığını söyleyen Çintay, projenin 115 milyon TL bütçe ile 13 yeni üretim atölyesi kazandıracağını belirtti. "Amacımız girişimcimize hazır üretim alanı sunmak ve daha kolay iş kurmasının önünü açmaktır" dedi.

Yeni dönemin hedefleri ve büyük ölçekli projeler

Çintay, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler arasında Sancak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, jeotermal kaynakların üretime kazandırılması, sebze hali, toptancılar sitesi, galericiler sitesi, TIR parkı ve meyvecilik projelerinin bulunduğunu aktardı.

Projelerin finansal ölçeklerine ilişkin verdiği rakamlar şöyle: Sancak İhtisas OSB 15 milyar TL, jeotermal kaynakların üretime kazandırılması 10 milyar TL, sebze hali ile toptancılar sitesi, galericiler sitesi ve TIR parkı çalışmalarının toplamda yaklaşık 2 milyar TL, meyvecilik projesinin ise 12 milyar TL seviyesinde olduğunu ifade etti. Çintay, "Yaptıklarımız var ama yapacaklarımız daha fazla" diyerek büyük ölçekli yatırımlara öncelik vereceklerini belirtti.

Seçim stratejisi: mavi liste ve kapsayıcı yaklaşım

Konuşmasının sonunda başkanlığa yeniden aday olduğunu resmen açıklayan Çintay, seçimlere mavi liste ile, 10 meslek grubu kapsamında katılacaklarını söyledi. BİNTSO tarihinde ilk kez 10 grubun tamamında tek listede seçime gidileceğini ve bu yolda 27 meclis üyesi ile sahaya çıkıldığını belirtti; hedeflerinin "27'de 27" olduğunu vurguladı.

Çintay, bundan sonra da hiçbir üyeyi ayrıştırmadan, Bingöl’ün tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla çalışacaklarını ifade ederek sözlerini "Bizim tarafımız Bingöl’dür. Bizim meselemiz üretimdir, bizim meselemiz istihdamdır ve üyemizin işini büyütmektir" şeklinde tamamladı.

Seçim kampanyasının önümüzdeki dönemdeki önceliklerini üretim, istihdam ve üye hizmetleri üzerine kuracağı, mevcut projelerin takibi ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesinin odak noktası olacağı bildirildi.

TİCARET VE SANAYİ ODASI (BİNTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI KADİR ÇİNTAY