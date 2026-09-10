Bingöl için yeniden aday Çintay: üretim, istihdam ve üyelerin işini büyütme hedefi

BİNTSO başkanı Kadir Çintay yeniden aday olduğunu duyurdu

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Dr. Cevdet Yılmaz Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında göreve geldikleri günden bu yana yürütülen çalışmaların bilançosunu sundu ve yeni döneme ilişkin hedefleri açıklayarak yeniden aday olduğunu bildirdi. Çintay, önceliklerinin üretim, istihdam ve üyelerin işini büyütmek olduğunu vurguladı.

gerçekleştirilen projeler ve hizmet anlayışında değişim:

Çintay, göreve başladıklarında Bingöl için belirledikleri hedefleri dört yıl boyunca adım adım hayata geçirdiklerini söyledi. 'Az laf, çok iş' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Çintay, hiçbir projeyi yarım bırakmadıklarını, söz verdikleri yatırımları tamamladıklarını ifade etti. Yönetim döneminde odamızın hizmet anlayışını değiştirerek üyelerin birden çok kuruma müracaat etmesini önlediklerini; üyelerin tek çatı altında pek çok hizmete ulaşabilmesini sağladıklarını aktardı.

BİNTSO’nun yaklaşık 4 bin üyeye hizmet verdiğini hatırlatan Çintay, kurumun sadece aidat alan bir yapı olmaktan çıkarılarak üyeye yakın hizmet veren bir kuruma dönüştürüldüğünü belirtti. Ayrıca BİNTSO’nun 367 oda ve borsa arasında 6 yıldızlı oda seviyesine ulaşan ilk 10 kurumdan biri olduğuna dikkat çekti. Aidatların mevzuatta belirlenen en düşük seviyede tutulduğunu ve yönetim ile meclis üyelerinin görev süresince harcırah ve huzur hakkı kullanmadığını da sözlerine ekledi.

altyapı ve üretim kapasitesine yönelik yatırımlar:

Bingöl’ün üretim ve yatırım kapasitesini artırmaya yönelik somut adımlar attıklarını aktaran Çintay, Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi için 100 hektarlık alanın altyapısı ile atık su arıtma tesisi için toplam 850 milyon TL yatırım sağlandığını söyledi. İŞGEM 2. Etap Projesi kapsamında ise 115 milyon TL bütçeyle Bingöl’e 13 yeni üretim atölyesi kazandırılacağını belirtti; amaçlarının girişimcilere hazır üretim alanı sunmak ve iş kurmayı kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

Çintay, yapılanların önemli olduğunu ancak yapılacakların daha fazla olduğunu ifade ederek, planlanan projeleri de tek tek sıraladı. Bu projeler arasında Sancak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, jeotermal kaynakların üretime kazandırılması, sebze hali, toptancılar sitesi, galericiler sitesi, tır parkı ve meyvecilik projeleri yer alıyor.

yeni dönem hedefleri: büyük ölçekli projeler ve yatırım tutarları

Başkan Çintay, yeni dönemde öncelikle şu büyük yatırımları hayata geçirmek istediklerini açıkladı: 15 milyar TL değerindeki Sancak Tarıma Dayalı İhtisas OSB, 10 milyar TL değerindeki jeotermal kaynakların üretime kazandırılması çalışmaları, yaklaşık 2 milyar TL tutarındaki Sebze Hali, Toptancılar Sitesi, Galericiler Sitesi ve TIR Parkı projelerinin sonuçlandırılması ile 12 milyar TL değerindeki meyvecilik projesi. Bu hedeflerin Bingöl’ün ekonomik yapısını ve istihdam kapasitesini artırmayı amaçladığını söyledi.

Çintay, yeni dönemde özellikle üyelerin işini büyütmeye odaklandıklarını tekrarlayarak, 'Bizim tarafımız Bingöl’dür. Bizim meselemiz üretimdir, bizim meselemiz istihdamdır ve üyemizin işini büyütmektir' ifadelerini kullandı.

seçim stratejisi ve adaylık açıklaması

Konuşmasının sonunda yeniden aday olduğunu açıklayan Çintay, seçimlere mavi liste ile 10 meslek grubunda girileceğini söyledi. BİNTSO tarihinde ilk kez 10 grubun tamamında tek listede seçime gidileceğini belirten Çintay, 27 meclis üyesi ile bu yola çıktıklarını ve hedeflerinin '27’de 27' olduğunu ifade etti. Üyeleri ayrıştırmadan, Bingöl’ün tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çintay, tamamlanan projelerin ve planlanan yatırımların takipçisi olacaklarını, yeni dönemde de oda hizmetlerini üyeye yakın ve erişilebilir biçimde sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Çintay yeniden adaylığını açıkladı: "Meselemiz üretim, istihdam ve üyemizin işini büyütmektir"