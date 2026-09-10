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Siirt'te tayfi üzümü hasadı başladı, yapraklar Avusturya'ya ihraç ediliyor

Siirt'in Pirinçli köyünde tescilli tayfi üzümünün hasadı başladı. Yapraklar 'Mavit' markasıyla işlenip Avusturya'ya ihraç ediliyor; hedef üretimde ilk 5.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Siirt'te tayfi üzümü hasadı başladı, yapraklar Avusturya'ya ihraç ediliyor

Siirt'te tescilli tayfi üzümü hasadı başladı

Siirt'in Şirvan ilçesi Pirinçli köyünde düzenlenen törenle bölgenin tescilli lezzeti tayfi üzümü için hasat sezonu resmen açıldı. Programa Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Şirvan Kaymakamlığı yetkilileri, Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duanın ardından protokol üyeleri ve çiftçiler bağa girerek sezonun ilk tayfi üzümlerini topladı.

üretim rakamları ve hedefler:

Vali Kızılkaya, kentte 27 farklı üzüm gen kaynağı bulunduğunu belirterek, 2025 TÜİK verilerine göre 27.956 dekar alanda 45.261 ton üzüm üretildiğini söyledi. Bu üretim miktarıyla Siirt'in Türkiye genelinde 9. sırada yer aldığını vurgulayan Kızılkaya, üzümün sofralık tüketiminin yanı sıra pekmez, pestil, cevizli sucuk, şıra ve kuru üzüm gibi katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü aktardı. Kızılkaya, ilin üzüm üretiminde ilk 5 il arasına girmesini hedeflediklerini ifade etti.

tesis, ihracat ve destekler:

Pirinçli köyünde GAP İdaresi finansmanıyla kurulan Siirt Tayfi Üzümü Yaprak Salamura İşleme Tesisinde 7 kadın girişimci istihdam ediliyor. Tesiste işlenen yapraklar 'Mavit' markasıyla ulusal marketlerde yer alıyor ve ürünlerin Avusturya'ya ihracatı gerçekleştiriliyor. Vali Kızılkaya, bu yapının kadınların üretime ve ekonomiye katılımını güçlendirdiğini belirtti.

2020-2025 yılları arasında Siirt Valiliği ve GAP İdaresi destekleriyle 198 dekar alanda modern bağ, 40 dekar alanda damla sulama sistemi kuruldu. Üreticilere 259 adet üzüm sıkma makinesi dağıtıldı ve bağcılık projelerine toplam 16.273.000 lira destek sağlandı. Kızılkaya, bu yatırımların verimi artırmaya ve üretim kapasitesini yükseltmeye yönelik olduğunu kaydetti.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, bahar aylarındaki bol yağışların rekolteye olumlu yansıdığını söyleyerek, tayfi üzümünün hem ekonomik değeri yüksek hem de tezgahta dayanıklılık süresinin uzun bir çeşidi olduğunu belirtti. Üretici Tarık Aziz İdiz ise köyde her yıl üzüm ve nar üretimi yapıldığını, elde edilen ürünlerin pekmez, sirke ve nar ekşisi gibi türevlere dönüştürülerek Van başta olmak üzere çevre illere pazarlandığını ifade etti.

SİİRT’TE TAYFİ ÜZÜMÜ HASADI YAPILDI,YAPRAKLARI AVUSTURYA’YA İHRAÇ EDİLİYOR

SİİRT’TE TAYFİ ÜZÜMÜ HASADI YAPILDI,YAPRAKLARI AVUSTURYA’YA İHRAÇ EDİLİYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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