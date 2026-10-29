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Mudurnu'da geceyi aydınlatan cumhuriyet yürüyüşü

Mudurnu'da 29 Ekim'de ilçe sakinleri Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyerek cumhuriyet coşkusunu paylaştı; kortej Atatürk Anıtı'nda sonlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mudurnu'da geceyi aydınlatan cumhuriyet yürüyüşü

Mudurnu'da geceyi aydınlatan cumhuriyet yürüyüşü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı, ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Etkinlik, hem kutlama geleneğinin sürdüğünü hem de yerel topluluk bağlarının güçlendiğini gösterdi.

Kortej ve katılım:

Program, Atatürk Anıtı önünde toplanılmasıyla başladı. Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçti; sokakları dolduran korteje, Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşlik ederek marşlar çaldı. Kortej, ilçe merkezinde bir tur attıktan sonra tekrar Anıt önüne döndü.

Programın kapanışı:

Yürüyüşün sona ermesiyle birlikte katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulundu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Meşalelerin ve bayrakların oluşturduğu görüntü, hem tarihsel bilincin hem de toplumsal dayanışmanın güçlü bir göstergesi olarak öne çıktı.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN FENER...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN FENER ALAYI, İLÇE SAKİNLERİNİN YOĞUN KATILIMIYLA BÜYÜK BİR COŞKU İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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