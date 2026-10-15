Erzurum'da 250 öğrenciye kışlık destek: bot ve mont dağıtımı

TOBB ve ETSO iş birliğiyle kışlık yardım programı:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) iş birliğiyle düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Erzurum genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi desteği sağlandı. Palandöken ilçesindeki bir ortaokulda gerçekleştirilen törende toplam 250 öğrenciye bot ve mont dağıtıldı; organizasyonda eğitime verilen önem ve kurumlar arası iş birliği öne çıktı.

protokolde kimler vardı:

Yardım dağıtım törenine Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Pala katıldı. ETSO'yu temsilen törene TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Eğitim Komisyonu Başkanı ve Meclis Üyesi Abdullah Samancı, Meclis Üyesi Erdal Erdoğan ile ETSO Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı iştirak etti.

başkan özakalın'ın mesajı:

Program sırasında öğrencilerle bir araya gelen ETSO Başkanı Saim Özakalın, kendi eğitim yıllarına değinerek çocuklara önerilerde bulundu ve eğitime yapılan yatırımın önemini vurguladı. Özakalın, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımıza yapılan bu yatırım, bizim en büyük kazancımızdır. Sizlerin azim ve gayretle geleceğinize yürümeniz; şahsınız, aileniz ve ülkemiz adına çok kıymetlidir. Biz büyükleriniz olarak, sizlerin ülke ve şehir menfaatine yapacağınız her türlü atılımı desteklemeye hazırız. Bu destekleri, başarılarınızın daim olması temennisiyle sizlere takdim ediyoruz. Yeter ki sizler iyi çalışın, memleketimize faydalı bireyler olun. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum."

Program, protokol üyelerinin öğrencilerle bir araya gelmesi ve desteklerin teslim edilmesinin ardından sona erdi. Etkinlik, hem yerel eğitim yetkilileri hem de iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelerek dayanışma ve eğitime destek mesajı vermesi şeklinde değerlendirildi.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İLE ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) İŞ BİRLİĞİYLE, ERZURUM GENELİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA 250 ÖĞRENCİYE BOT VE MONT DAĞITILDI.