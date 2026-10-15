Dolar 49,4127 +0,07%
Euro 55,5418 +0,54%
Bist 12.060,11 -0,48%
Altın Gram 6.608,96 +1,27%
EUR/USD 1,1218 +0,55%
Brent Petrol 104,53 -1,44%
--°

Erzurum'da 250 öğrenciye kışlık destek: bot ve mont dağıtımı

TOBB ile ETSO'nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzurum genelinde ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye bot ve mont dağıtımı yapıldı; eğitim ve dayanışma vurgulandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da 250 öğrenciye kışlık destek: bot ve mont dağıtımı

TOBB ve ETSO iş birliğiyle kışlık yardım programı:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) iş birliğiyle düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Erzurum genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi desteği sağlandı. Palandöken ilçesindeki bir ortaokulda gerçekleştirilen törende toplam 250 öğrenciye bot ve mont dağıtıldı; organizasyonda eğitime verilen önem ve kurumlar arası iş birliği öne çıktı.

protokolde kimler vardı:

Yardım dağıtım törenine Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Pala katıldı. ETSO'yu temsilen törene TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Eğitim Komisyonu Başkanı ve Meclis Üyesi Abdullah Samancı, Meclis Üyesi Erdal Erdoğan ile ETSO Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı iştirak etti.

başkan özakalın'ın mesajı:

Program sırasında öğrencilerle bir araya gelen ETSO Başkanı Saim Özakalın, kendi eğitim yıllarına değinerek çocuklara önerilerde bulundu ve eğitime yapılan yatırımın önemini vurguladı. Özakalın, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımıza yapılan bu yatırım, bizim en büyük kazancımızdır. Sizlerin azim ve gayretle geleceğinize yürümeniz; şahsınız, aileniz ve ülkemiz adına çok kıymetlidir. Biz büyükleriniz olarak, sizlerin ülke ve şehir menfaatine yapacağınız her türlü atılımı desteklemeye hazırız. Bu destekleri, başarılarınızın daim olması temennisiyle sizlere takdim ediyoruz. Yeter ki sizler iyi çalışın, memleketimize faydalı bireyler olun. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum."

Program, protokol üyelerinin öğrencilerle bir araya gelmesi ve desteklerin teslim edilmesinin ardından sona erdi. Etkinlik, hem yerel eğitim yetkilileri hem de iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelerek dayanışma ve eğitime destek mesajı vermesi şeklinde değerlendirildi.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İLE ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) İŞ...

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İLE ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) İŞ BİRLİĞİYLE, ERZURUM GENELİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA 250 ÖĞRENCİYE BOT VE MONT DAĞITILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mirası beş karakovanla sürdüren 85 yaşındaki arıcı
images

Minderde engelleri aşan irade: görme engelli judocu Gökhan Biçer 2028'i hedefliy...
images

Erzurum'da teknoloji girişimciliğine ivme kazandıracak ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. p...
images

beş karakovanla süren bir nesil mirası: 85 yaşında bal üretiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasanefendi'de fren manevrası kaza getirdi

Gece yarısı İpekyolu'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Akdeniz’de mahalle yolları sıcak asfaltla baştan sona yenilendi

Eczaneden dört binlik kozmetik çalınması: şüpheli ödeme yaptığını savundu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı