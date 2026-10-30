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Genç 1299 Bilecik hazırlık maçında Osmanelispor'u 7-0 mağlup etti

1299 Bilecik Spor Kulübü 14U takımı, Osmanelispor'la Osmaneli İlçe Stadı'nda oynadığı hazırlık maçını 7-0 kazanarak lig öncesi moral buldu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç 1299 Bilecik hazırlık maçında Osmanelispor'u 7-0 mağlup etti

1299 Bilecik hazırlık maçında farklı galibiyet aldı

Hazırlık dönemini sürdüren 1299 Bilecik Spor Kulübü 14U takımı, sezon öncesi prova niteliğindeki maçta rakibi Osmanelispor karşısında etkili bir oyun sergiledi. Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekip art arda goller bularak maçı 7-0 kazandı.

maçın akışı:

Maça hızlı başlayan 1299 Bilecik, etkili pas trafiği ve atak organizasyonlarıyla rakip kalede çoğu pozisyonu buldu. Savunma ve hücum hattında uyumlu bir görüntü ortaya koyan ev sahibi ekip, farklı skoru getiren golleri maç boyunca düzenli aralıklarla kaydetti. Karşılaşma boyunca her iki takım oyuncularının fair-play görüntüleri de dikkat çekti.

lig öncesi moral ve beklenti:

14-15 Kasım tarihlerinde başlayacak Bilecik U14 Gençler Ligi öncesi alınan bu sonuç, 1299 Bilecik ekibine moral sağladı. Maç sonunda her iki takım oyuncularının birbirlerini tebrik etmesi ve tribünlerde oluşan olumlu atmosfer, sezon öncesi havasının oyuncular üzerindeki olumlu etkisini gösterdi. Teknik ekip için de karşılaşma, takımın eksik ve güçlü yönlerini görme açısından faydalı bir prova oldu.

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ LİG ÖNCESİ MORAL BULDU

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ LİG ÖNCESİ MORAL BULDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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