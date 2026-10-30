Trabzonspor’da hedef: disiplinle özgürlük, maç sonunda gülümsemek

Reis, bordo-mavili kulübün parçası olmaktan gurur duyduğunu vurguladı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor Dergisi’nin 244. sayısı için verdiği röportajda, bordo-mavili kulübe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ve Türkiye’de çalışmanın kendisi için anlamını anlattı. Reis, Türkiye’deki görevinin kendisini hem profesyonel hem de duygusal açıdan etkilediğini, Samsun’da üstlendiği görevlerin ve Türk futboluyla kurduğu bağın bu tercihte etkili olduğunu belirtti. Başkan ve yöneticilerle kurduğu doğrudan iletişimin karar sürecinde belirleyici olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, teklifi alınca yaşadığı heyecanın ve gururun altını çizdi.

futbol anlayışı: disiplin ve özgürlük:

Reis, kendi futbol felsefesini açık bir şekilde tanımlarken bu yaklaşımın iki temel unsurunun olduğunu belirtti: disiplin ve özgürlük. Savunma organizasyonunda sıkı bir disiplin ve zihniyetin şart olduğunu, hücumda ise oyunculara daha fazla hareket alanı tanıyarak pozisyon üretmelerine izin verilmesi gerektiğini anlattı. Antrenörlükte netlikten yana olduğunu; oyuncularına doğrudan gerçeği söylemeyi, arkalarından konuşmamayı ilke edindiğini ifade etti. Çalıştırdığı takımlarda özel durumları zorluk olarak değil fırsat olarak gördüğünü belirten Reis, "Ben hiçbir zaman 'zor görev' veya 'zor durum' demem. Her zaman 'özel durum' derim ve özel durumları severim" sözleriyle yaklaşımını özetledi.

baskı, beklenti ve saha dışı ilişki:

Trabzon’un futbolla yaşayan bir şehir olduğunu kabul eden Reis, yüksek taraftar beklentilerini doğal karşıladığını söyledi. "Burada her zaman büyük bir baskı var ama ben baskıyı seviyorum" diyen teknik adam, bu baskının kaliteli çalışma ve iyi sonuçlarla olumlu yöne çevrilebileceğine inandığını dile getirdi. En büyük mutluluğunun maç sonunda insanların yüzünün gülmesi olduğunu belirten Reis, başarının yalnızca yetenekle değil, aynı zamanda güçlü bir karakter ve mantaliteyle mümkün olduğunu vurguladı.

Oyuncu yönetiminde iletişime büyük önem verdiğini aktaran Reis, değişiklikler sırasında sergilenen olumsuz tavırlara karşı net olduğunu söyledi. Bir oyuncunun değiştirildiğinde kaba veya dışa yönelik olumsuz davranış sergilemesinin kabul edilemez olduğunu, böyle durumlarda ertesi gün yüz yüze konuşmayı tercih ettiğini ve gerektiğinde karar almak zorunda kaldığını belirtti. Reis için takım içindeki temel değerin her zaman karşılıklı saygı olduğunu vurguladı.

sağlık, sakatlıklar ve oyuncularla iletişim:

Futbolculuk döneminde yaşadığı sakatlıklardan ders aldığını söyleyen Reis, sakatlanan oyuncularla iletişimin ve onlara destek olmanın teknik direktörlüğün önemli parçası olduğuna dikkat çekti. Oyuncuların fiziksel ve zihinsel durumlarına özen gösterilmesinin takım başarısındaki rolünü vurgulayan Alman çalıştırıcı, takımın kalitesine güven duyduğunu aktardı.

Reis, saha kenarında genellikle sakin görünse de antrenmanlarda ve doğru zamanda daha tutkulu tepkiler verebildiğini belirtti. Bu tutumun oyuncular üzerindeki etkisini yönetmenin önemli olduğunu söyleyen teknik adam, disiplin ve özgürlüğün dengelenmesinin uzun vadeli performans için belirleyici olduğunu tekrar etti.

trabzon hayatı, aile ve kişisel tercihleri:

53 yaşındaki Reis, Trabzon’da henüz yeni olduğunu ve izin günlerinde şehri keşfetmeye çalıştığını anlattı. Eşinin Almanya’da yaşadığını ve ailesinden yaklaşık 3 bin kilometre uzakta olmanın zaman zaman zorlayıcı olduğunu söyleyen Reis, aileye düşkün bir insan olduğunu ifade etti. Eşinin verdiği manevi desteğin kendisi için çok değerli olduğunu, maçlarda eşinin verdiği küçük bir hediyeyi cebinde taşıdığını belirtti. Almanya’daki köpeğiyle yürüyüş yapmayı özlediğini ancak Trabzon’da dinlenmenin ve enerji toplamanın önemine dikkat çekti.

Şehrin yöresel mutfağını beğendiğini belirten Reis, özellikle atletik performans antrenörünün tanıttığı yerel lezzetlerden memnun kaldığını söyledi. Türk insanlarının nazik ve yardımsever olduğunu ifade eden teknik adam, tüm yönleriyle Türkiye’yi "ikinci vatan" olarak gördüğünü açıkladı.

Röportajın sonunda Reis, en sevdiği filmin Yeşil Yol olduğunu, çayı kahveye tercih ettiğini ve Türkçede en sık kullandığı kelimenin "Merhaba" olduğunu paylaştı. Futbolculuk döneminde örnek aldığı isimlerden birinin Lothar Matthaus olduğunu ve futbol felsefesini tek kelimeyle "mantalite" olarak tanımladığını belirtti. Trabzonspor’u tek kelimeyle tarif etmesi istendiğinde ise Reis, "Çok güzel" dedi.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS