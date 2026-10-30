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Cumhuriyet için 103 kilometre: pedallarla birlik ve coşku

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri, Cumhuriyet’in 103’üncü yılı anısına düzenledikleri 103 kilometrelik turla Cumhuriyet coşkusunu pedalladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Cumhuriyet için 103 kilometre: pedallarla birlik ve coşku

Cumhuriyet için 103 kilometre: pedallarla birlik ve coşku

Manisa’da Cumhuriyet’in 103’üncü yılı dolayısıyla Yunusemre Belediyesi ile Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri iş birliğinde düzenlenen turda onlarca bisiklet tutkunu coşkuyu pedallara taşıdı. Etkinlik, hem Cumhuriyet’in anlamına vurgu yapmak hem de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

turun güzergahı:

Yunusemre Belediyesi binası önünden başlayan grup, Koldere, Paşaköy, Üçpınar ve Bağyolu güzergâhını takip ederek toplam 103 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar turu tamamlayıp yeniden belediye binası önüne ulaşarak etkinliği sonlandırdı.

amaç ve katılım:

Organizatörler etkinlikle Cumhuriyet’in 103’üncü yılına dikkat çekmeyi, sporun birleştirici gücünü göstermeyi ve bisiklet kullanımını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Etkinliğe katılan onlarca sporcu hem dayanıklılıklarını gösterdi hem de Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı.

MANİSA’DA CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 103 KİLOMETRELİK BİSİKLET TURUNDA...

MANİSA’DA CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 103 KİLOMETRELİK BİSİKLET TURUNDA ONLARCA BİSİKLET TUTKUNU, CUMHURİYET COŞKUSUNU PEDALLARA TAŞIDI. YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE MANİSA BİSİKLET PLATFORMU GÖNÜLLÜLERİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN TUR, KOLDERE, PAŞAKÖY, ÜÇPINAR VE BAĞYOLU GÜZERGÂHININ ARDINDAN BAŞLADIĞI NOKTADA SONA ERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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