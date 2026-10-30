Nihat ve Kovacevic gibi tamamlayıcı forvetler artık nadir

Darko Kovacevic'in değerlendirmesi:

Darko Kovacevic, Real Sociedad'da Nihat Kahveci ile kurduğu uyumun hâlâ kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ve benzer bir ikili kurmanın modern futbol düzeninde giderek zorlaştığını belirtti. İHA'ya verdiği demeçte, eski ortaklığı, günümüz futbolundaki yapı değişimleri ve Türk futboluna dair gözlemlerini içerikli şekilde paylaştı.

Nihat ile uyumun sırları:

Kovacevic, 2001-2002 ve 2006-2007 sezonlarında Real Sociedad formasını giyerken Nihat ile yakaladıkları ilişkinin saha içi ve saha dışındaki bağlarla güçlendiğini ifade etti. "Hiç unutamayacağım bir sezondu. Birçok şeyi doğru yaptıktan sonra şampiyonluk son anda ellerimizden kayıp gittiği için çok üzücüydü. Ancak bireysel düzeyde hem benim hem de Nihat için harika bir sezondu," diyen Kovacevic, uyumlarını şu sözlerle açıkladı: "Onun eksik olduğu bazı konularda ben iyiydim, benim eksik olduğum konularda ise o iyiydi. O benim sahip olmadığım şeyleri katıyordu ve bu tamamlayıcılık ikimizi de daha iyi yapıyordu. Üstelik hem saha içinde hem de saha dışındaki kişisel ilişkimiz her zaman muazzamdı."

Kovacevic, iki forvetin birbirini tamamladığı bir düzenin hem taktiksel hem de kişisel düzeyde özel bir sinerji yarattığını vurguladı ve günümüz futbolunda bu tür ikililerin azalmasının nedenini, taktik çeşitlilik ve değişen oyun anlayışına bağladı: "Futbol evrildi ve bu özelliklere sahip iki forvetle oynama düzeni giderek azalıyor. Ancak birbirini bu kadar iyi tamamlayan iki oyuncunuz olduğunda sonuç olağanüstü olabiliyor."

Kenan Yıldız ve Türk futbolunun potansiyeli:

Kovacevic, eski takımından genç milli oyuncu Kenan Yıldız için büyük övgü sarf etti: "Bana göre Kenan Yıldız, Juventus’un en iyi oyuncusu. Tavanı tamamen kendi ellerinde, çünkü olağanüstü özelliklere sahip ve dünyadaki en iyi oyuncular arasında yer almak için gereken her şey onda var."

Ayrıca Türk liginin seviyesini ve çekiciliğini anlatarak, Türkiye'yi hem izleyici hem de çalışmak için cazip gördüğünü belirtti. "Türk futbolu, büyük bir ilgiyle takip ettiğim ve gelişimini yakından izlediğim bir lig. Türkiye, futbol kalitesi son derece yüksek ve bu spora duyulan tutkunun bambaşka, eşsiz bir biçimde yaşandığı bir ülke." Kovacevic, ligdeki yabancı yıldızlarla yerli yeteneklerin birleşmesinin Türkiye'yi daha rekabetçi yaptığını ve ileride kendisini Türkiye'de çalışırken görebileceğini sözlerine ekledi.

Türk kulüpleri, Balkan oyuncular ve Vlahovic:

Kovacevic, Türk kulüplerinin kadro olarak güçlendiğini ve önümüzdeki sezonlarda Avrupa sahnesinde daha iddialı olabileceklerini öngördü. Başarı için sportif planlama, kadro kalitesi ve projenin istikrarına vurgu yaptı: "Önümüzdeki sezonda Türk kulüplerinden birinin ileriye doğru bir adım atacağına ve Avrupa’da önemli bir başarı elde edeceğine kesin gözüyle bakıyorum."

Türkiye atmosferinin Balkan oyuncular için adaptasyonunu kolaylaştırdığını da belirten Kovacevic, geçmiş örneklerden yola çıkarak benzer kültürel ve duygusal bağların yabancı oyuncuların uyum sürecini kısalttığını ifade etti. "Dusan Tadic, Edin Dzeko, Filip Kostic gibi Balkan oyuncular çok kaliteliler ve benimkiyle bazı benzerlikler paylaşan kültürlerden geliyorlar. Bu durum adaptasyonlarını kolaylaştırıyor."

Son olarak Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic hakkında da görüş bildiren Kovacevic, Vlahovic’in Türkiye’de iyi işler yapacağına inandığını söyledi: "Dusan’ı takip ediyorum ve harika bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Bu çizgide devam etmesini umuyorum; çünkü her zaman büyük bir oyuncu olduğunu ve muazzam bir potansiyele sahip olduğunu söyledim."

Kovacevic, Türkiye’ye karşı kişisel bir bağ hissettiğini ve Türk stadyumları ile taraftar atmosferinin futbolcunun performansına olumlu yansıdığını vurgulayarak sözlerini tamamladı: "Türkiye’ye karşı özel bir bağım olduğunu hissediyorum. Sizin stadyumlarınızda oynamaktan ve taraftarınızın yakınında bulunmaktan her zaman büyük mutluluk duydum."

REAL SOCİEDAD FORMASI ALTINDA NİHAT KAHVECİ İLE YAKALADIĞI UYUMLA HAFIZALARA KAZINAN EFSANE GOLCÜ DARKO KOVACEVİC, GÜNÜMÜZ FUTBOLUNDA NİHAT-KOVACEVİC GİBİ BİR İKİLİ BULMANIN ZOR OLDUĞUNU SÖYLEDİ. KOVACEVİC, AYRICA ESKİ TAKIMI JUVENTUS’TA OYNAYAN MİLLİ FUTBOLCU KENAN YILDIZ’IN DA TAKIMIN EN İYİSİ OLDUĞUNU VE ONU İZLEMEKTEN KEYİF ALDIĞINI SÖZLERİNE EKLEDİ.