Nusrettin mahallesi'nde sağlık erişimini kolaylaştıracak yeni aile sağlığı merkezi

Yeni aile sağlığı merkezi hayata hazırlanıyor

Düzce'nin Nusrettin Mahallesi'nde deprem sonrası yeniden yapımına başlanan 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinin inşaat çalışmaları sürüyor.

Vali Mehmet Makas, merkeze yaptığı inceleme sırasında, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

Projenin hedefleri:

Yetkililer, merkezin tamamlanmasının mahalle sakinleri başta olmak üzere çevredeki vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlayacağını belirtti. Yeni merkez, modern ve erişilebilir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Çalışma süreci ve tarih:

Merkezin temeli 5 Mart 2024 tarihinde atıldı. İnşaatın devam ettiği belirtilirken, yetkililer projenin takip edildiğini ve hizmete açıldığında yerel sağlık altyapısına katkı sağlayacağını ifade etti.

Halkın bilgilendirilmesine devam edildiği ve merkezin hizmete girmesiyle birlikte günlük sağlık başvurularının daha hızlı karşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

DÜZCE’NİN NUSRETTİN MAHALLESİ’NDE DEPREM SONRASI YENİDEN YAPIMINA BAŞLANAN 4 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. VALİ MEHMET MAKAS, MERKEZDE İNCELEMELERDE BULUNARAK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.