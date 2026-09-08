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Kesikkapı'ya deprem güvenli 20 sınıflı Sevim Tezmen Anadolu Lisesi kazandırılıyor

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve hayırsever Emre Tezmen, Kesikkapı'ya deprem güvenli 20 sınıflı Sevim Tezmen Anadolu Lisesi protokolünü imzaladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kesikkapı'ya deprem güvenli 20 sınıflı Sevim Tezmen Anadolu Lisesi kazandırılıyor

protokol töreni ve taraflar:

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile hayırsever Emre Tezmen katıldı. Tören, Fethiye Kesikkapı Mahallesi'nde yer alan ve deprem güvenliği nedeniyle yıkım kararı alınan eski Fethiye Anadolu Lisesi bloklarının yerine inşa edilecek yeni okulun anahtar teslim yapımına ilişkin protokolü resmileştirdi.

okulun özellikleri ve amaçları:

Hayırsever tarafından üstlenilecek olan bina, 20 sınıflı olacak ve tamamlandığında eğitim camiasına Sevim Tezmen Anadolu Lisesi adıyla hizmet verecek. Proje, öğrencilerin nitelikli eğitime daha güvenli ve modern şartlarda erişimini sağlamak üzere planlandı ve okulun ülkenin ihtiyaç duyduğu donanımlı insan kaynağını yetiştirecek bir merkez olması hedefleniyor.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık törende, "Hayata geçirilecek olan okulumuz, sadece bir eğitim binası değil, evlatlarımızın güvenle geleceğe hazırlanacağı, ilçemizin eğitim altyapısını güçlendiren çok kıymetli bir eser olacaktır" diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

Vali Akbıyık ayrıca, "20 sınıflı yeni okul binamızın yapımını tüm süreçleriyle üstlenerek eğitime büyük bir katkı sunan hayırseverimize şahsım ve şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanarak hayırsevere teşekkür etti.

FETHİYE KESİKKAPI MAHALLESİNDEKİ FETHİYE ANADOLU LİSESİ&#039;NİN YERİNE 20 SINIFLI YENİ BİR OKUL BİNASI...

FETHİYE KESİKKAPI MAHALLESİNDEKİ FETHİYE ANADOLU LİSESİ'NİN YERİNE 20 SINIFLI YENİ BİR OKUL BİNASI YAPILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK'IN KATILDIĞI TÖRENLE İMZALANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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