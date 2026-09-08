Düzce'de geri dönüşüm kağıtları hasır dokusuna bürünüyor

Yasemin Demirbaş, Düzce'de el sanatlarıyla uğraşan bir üretici olarak geri dönüşüm kağıtlarını çeşitli işlemlerden geçirerek dayanıklı, hasır görünümlü ürünlere dönüştürüyor. Yöntemi yaklaşık 8 yıl önce bir Rus kanalında görüp öğrenen Demirbaş, süreçleri zaman içinde geliştirip kendi üretim akışını oluşturdu.

üretim süreci:

Demirbaş'ın anlattığı üretim adımları kesme, rulo haline getirme, boyama, çubuklarla örme ve sertleştirme olarak sıralanıyor. Kağıt önce uygun ölçüde kesiliyor ve rulo yapılıyor; ardından istenen renge ulaşana dek boyanıyor. Örme aşamasının ardından ürün, 4 katman ve tekrar boya ile sertleştirme işlemlerinden geçiriliyor. Nihai sertleştirmeyle kağıt, taşlaştırılmış ham kıvamına gelerek nemden, sıcaktan ve sudan etkilenmeyecek şekilde kullanılabilir hale geliyor.

geri dönüşüm ve yaygınlaşma:

Demirbaş, kullandığı tüm malzemelerin geri dönüşüm kağıtlarından geldiğini vurguluyor. Yöntemi ilk gördüğünde çeviri programlarının yetersiz olduğunu, kendi çabasıyla adımları çözerek tekniği geliştirdiğini belirtiyor: "Çok uğraştım, çok dikkatimi çekmişti kağıdın bu hale gelmesi." Zamanla benzer çalışmaların Türkiye çapında da yayıldığını, bazı üreticilerin kendi yöntemleriyle hasır görünümüne ulaşabildiğini ifade ediyor.

Uzun ve sabır gerektiren bu çalışma, Demirbaş için hem çevreci hem de estetik bir üretim biçimi. Kağıtların işlenip sertleştirilmesiyle ortaya çıkan ürünler günlük kullanım için yeterli dayanıklılığa ulaşıyor ve atık kağıtların ikinci hayat bulmasına örnek teşkil ediyor.

DÜZCE’DE EL SANATLARIYLA İLGİLENEN YASEMİN DEMİRBAŞ, GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITLARINI ÇEŞİTLİ İŞLEMLERDEN GEÇİREREK HASIR GÖRÜNÜMÜNDE, DAYANIKLI VE KULLANILABİLİR ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR.