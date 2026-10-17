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Erzurum'da asırlık çınarlar ev ziyaretleriyle yalnız bırakılmıyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Çınarlarımızla Bir Ömür Bir Dua' projesiyle Oltu, Uzundere, Pasinler ve Hınıs'taki yaşlıların taleplerini evlerinde dinliyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da asırlık çınarlar ev ziyaretleriyle yalnız bırakılmıyor

Erzurum'da asırlık çınarlar ev ziyaretleriyle yalnız bırakılmıyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sahada yürüttüğü çalışmalarla yaşlı vatandaşlara ulaşmayı sürdürüyor. Çınarlarımızla Bir Ömür Bir Dua adlı proje kapsamında, Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) görevli psikososyal destek ekipleri ilçe merkezleri ve bağlı mahallelerdeki yaşlıları tek tek ziyaret ediyor.

saha çalışmasının kapsamı:

Proje şu anda Oltu, Uzundere, Pasinler ve Hınıs ilçelerinde geniş kapsamlı saha taramaları ve ev ziyaretleriyle uygulanıyor. Ziyaretlerde ekipler, büyüklerin genel sağlık durumu, sosyal ihtiyaçları ve günlük yaşamlarını etkileyen hususları yerinde tespit ediyor.

yerinde tespit ve destek:

Ev ziyaretleri sırasında kıymetli büyüklerin hal ve hatırları soruluyor, ihtiyaç ve talepleri anında not ediliyor. İl Müdürlüğü açıklamasında, Kıymetli büyüklerimizin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek her zaman yanlarındayız ifadesiyle devletin şefkat elinin yaşlıların üzerinde olacağı vurgulandı.

Psikososyal destek ekipleri, tespit ettikleri öncelikli ihtiyaçları ilgili birimlere ileterek hızlı çözüm için koordinasyon sağlıyor. İl genelindeki diğer ilçelerde de benzer plan dahilinde ziyaretlerin sürdürülmesi hedefleniyor.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, YAŞLI VATANDAŞLARA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ SAHA...

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, YAŞLI VATANDAŞLARA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ SAHA ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. PROJE KAPSAMINDA PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ, İLÇELERDEKİ ASIRLIK ÇINARLARI EVLERİNDE ZİYARET EDEREK TALEPLERİNİ DİNLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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