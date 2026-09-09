Dolar 48,4732 +0,04%
Euro 56,4715 +0,25%
Bist 14.378,94 -0,18%
Altın Gram 6.930,89 +0,19%
EUR/USD 1,1647 +0,15%
Brent Petrol 99,55 +1,66%
--°

Erzurum'da Barış Pınarı köprülü kavşağında gece kazası: 3 yaralı

Yakutiye ilçesindeki Barış Pınarı köprülü kavşağında saat 20.30 civarında iki ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'da Barış Pınarı köprülü kavşağında gece kazası: 3 yaralı

Erzurum'da kavşakta çarpışma: üç kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Barış Pınarı köprülü kavşakta akşam saat 20.30 sularında meydana gelen kazada üç kişi yaralandı. Olayda iki ticari aracın çarpışması sonucu önemli maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve araçlardaki hasar:

Edinilen bilgilere göre, 25 ACK 387 ve 25 AEG 266 plakalı iki ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak trafik levhasını ve kaldırım taşlarını devirdi ve orta refüjde durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinin durumu kontrol altına alındı; sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİ BARIŞ PINARI KÖPRÜLÜ KAVŞAK’TA SAAT 20.30 SIRALARINDA TRAFİK KAZASI...

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİ BARIŞ PINARI KÖPRÜLÜ KAVŞAK’TA SAAT 20.30 SIRALARINDA TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ, 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batan gemide hayat kurtarmak için dakikalarca mücadele eden genç anlattı
images

36 yıllık bağımlılığı el sanatlarıyla aşan hikâye
images

Gaziantepli kuzenler alabora olan gemiden sağ kurtulup memlekete döndü
images

Ağustosun trafik tablosu: bir ayda 233 can gitti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzmir fuarında geceler müzik ve kahkaha ile doldu

Çemişgezek'ten mülkiye mektebine: telefonu değil hayallerini seçti

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Batan gemide hayat kurtarmak için dakikalarca mücadele eden genç anlattı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali