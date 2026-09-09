Erzurum'da Barış Pınarı köprülü kavşağında gece kazası: 3 yaralı

Erzurum'da kavşakta çarpışma: üç kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Barış Pınarı köprülü kavşakta akşam saat 20.30 sularında meydana gelen kazada üç kişi yaralandı. Olayda iki ticari aracın çarpışması sonucu önemli maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve araçlardaki hasar:

Edinilen bilgilere göre, 25 ACK 387 ve 25 AEG 266 plakalı iki ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak trafik levhasını ve kaldırım taşlarını devirdi ve orta refüjde durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinin durumu kontrol altına alındı; sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİ BARIŞ PINARI KÖPRÜLÜ KAVŞAK’TA SAAT 20.30 SIRALARINDA TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ, 3 KİŞİ YARALANDI.