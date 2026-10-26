Erzurum'da başlayan gastronomi liseleriyle mutfak sanatları yedi bölgeye taşınıyor

Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Erzurum'da hayata geçirildi

Gastronomi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye Gastronomi Liseleri Projesininin ilk uygulama adımı Erzurum'da atıldı. Projenin hedefi, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü koruyup gelecek kuşaklara aktarmak ve mesleki eğitimde uygulamalı imkânları yaygınlaştırmak.

Erzurum'daki eğitim yapısı:

Milli Eğitim Bakanlığı paylaşımına göre Erzurum'da açılacak Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde süt ürünleri, et kesimi ve pişirme atölyeleri gibi gastronomiye özgü uygulamalı birimler yer alacak. Öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra atölye ve mutfak uygulamalarıyla mesleğe hazırlanacak.

Lisede İngilizce hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere 5 yıllık eğitim verilecek; programda Türk mutfağı yanında dünya mutfakları, hijyen, gıda güvenliği ve mutfak sanatları konuları kapsanıyor.

Uzmanlık alanları ve bölgesel dağılım:

Proje kapsamında gastronomi liseleri yedi coğrafi bölgeye özel uzmanlıklarla yaygınlaştırılacak. Planlanan dağılımda Erzurum'da et ve süt ürünleri, İstanbul'da saray mutfağı, helvacılık, şerbet ve tatlı sanatları, Gaziantep'te baklava zanaatkârlığı ve Güneydoğu Anadolu yöresel lezzetleri öne çıkacak.

Konya'da fırın zanaatkârlığı ve Selçuklu Anadolu mutfağı, İzmir'de Ege mutfak sanatları ve fırıncılık, Hatay'da Akdeniz mutfak sanatları ve tatlıları, Trabzon'da ise Karadeniz yöresel lezzetleri ve fırıncılık alanlarında eğitim verilecek.

Proje, mesleki becerilerin yanı sıra bölgesel gastronomik mirasın korunmasına da katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. Uygulamalı eğitim olanakları ve bölgesel uzmanlaşma, öğrencilerin yerel lezzetleri profesyonel düzeyde öğrenip sektöre hazırlanmasını amaçlıyor.

ERZURUM'DA AÇILIŞI YAPILACAK ÜLKER GASTRONOMİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE ÖĞRENCİLER, TEORİK DERSLERİN YANI SIRA UYGULAMALI MUTFAK EĞİTİMLERİYLE MESLEĞE HAZIRLANACAK