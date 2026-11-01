Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Turşu bidonundan kemana: Karasu'da bir mermer ustasının kulakla ördüğü müzik serüveni

Sakarya'nın Karasu ilçesinde mermer ustası Semih Kıvanç, turşu bidonuyla başlayıp hiç eğitim almadan kulağıyla keman, klarnet ve darbuka çalıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Turşu bidonundan kemana: Karasu'da bir mermer ustasının kulakla ördüğü müzik serüveni

Karasu'da turşu bidonuyla başlayan hikaye:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki mermer ustası Semih Kıvanç, müzikle erken yaşta tanıştı. Babasının düğünlerde keman ve zurna çalması, ev ortamında da notaların ve ritmin sürekli duyulması Kıvanç'ın ilgisini çekti. İlk enstrümanı ise alışılmadık bir nesneydi: evdeki turşu bidonu, onun için darbukanın yerine geçti.

İnşaatlarda mermer ustası olarak çalışan Kıvanç, günlük hayatın içinde müziğe vakit ayırmayı sürdürdü. Küçük yaşta başladığı çalma merakı zamanla çeşitlendi; parmak zili, darbuka, keman, cümbüş ve klarnet gibi enstrümanlara yöneldi.

Kulaktan öğrenme ve enstrümanlarla sınama:

Kıvanç'ın müzik serüveni resmi eğitimle değil, kulaktan duyarak ve deneme-yanılma yöntemiyle ilerledi. Nota bilgisi ve herhangi bir müzik eğitimi yok, fakat sesleri taklit ederek ve enstrümanların yapısını keşfederek farklı çalım teknikleri geliştirdi. Hiç tanımadığı bir enstrümanı eline aldığında önce kurcalayıp yapısını çözmeye çalıştığını, sonra o enstrümandan çıkarabildiğini çaldığını anlatıyor.

Kendisi için en zor enstrümanlardan birinin klarnet olduğunu belirtiyor; nefes kontrolü ve tuş düzeni nedeniyle klarnetin öğrenilmesinin kolay olmadığını söylüyor. Keman da zorlayıcıydı, ancak babasının keman çalması nedeniyle kemana daha erken maruz kalması onun için avantaj olmuş.

Aile, gelecek ve müziğe bakış:

Ailesi de müziğe ilgili; küçük kızının gitar, keman ve darbukaya hevesi olduğu aktarılıyor. Kıvanç, kızının profesyonel eğitim alarak öğrenmesinden yana olduğu için ona pek müdahale etmediğini ifade ediyor. Kendisi için müziğin bir kere bulaştığında bırakılmayacak bir tutku olduğunu vurguluyor.

Semih Kıvanç'ın öyküsü, sınırlı olanaklarla başlayan merakın, sabır ve tekrarla nasıl çok sesli bir uğraşa dönüştüğü örnekliyor. Turşu bidonuyla atılan adım, bugün birden fazla enstrümanı çalabilen bir pratiğe evrildi ve Kıvanç, kulaktan öğrenmenin ve sürekli denemenin altını çiziyor.

KARASU İLÇESİNDE YAŞAYAN MERMER USTASI SEMİH KIVANÇ, ÇOCUK YAŞLARDA TURŞU BİDONUYLA BAŞLADIĞI...

KARASU İLÇESİNDE YAŞAYAN MERMER USTASI SEMİH KIVANÇ, ÇOCUK YAŞLARDA TURŞU BİDONUYLA BAŞLADIĞI MÜZİK YOLCULUĞUNDA BUGÜN KEMAN, CÜMBÜŞ, KLARNET VE DARBUKA BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ENSTRÜMANI ÇALIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Demirciler Çarşısı'nda demirin ateşi genç eksikliğiyle sönme tehlikesiyle karşı...
images

Tekirdağ'ın coğrafi işaretli peynir helvasında ustalık ve sabır
images

sınav kapısında 10 saniyelik fark tartışması: öğrenci fenalık geçirip yere yığıl...
images

Tekirdağ peynir helvasının usta ellerde geçen uzun yolculuğu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de yıkım altındaki eski hastane gerçekçi arama-kurtarmaya sahne oldu

Samsun garajında yıldızlı klasiklerin müzesi

Askeri eğitim nedeniyle Hisar Ana Üs Bölgesi'ne girişler 2-6 kasımda yasaklandı

Manisa'da Göksel'le cumhuriyet coşkusu

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı