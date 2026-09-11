Erzurum'da denetim dalgası: bir haftada 410 işletme kontrolden geçti

Erzurum'da yürütülen denetimlerin özeti

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda akışını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Kurumdan alınan bilgiye göre saha çalışmaları 04-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yoğunlaştırıldı ve sektör genelinde kapsamlı kontroller yapıldı.

Denetimlerin kapsamı ve amaçları

Bu dönemde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik toplam 410 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata uygunluk, üretim hijyeni, etiketleme ve izlenebilirlik gibi unsurlar titizlikle incelendi. Yetkililer, yapılan kontrollerin tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamayı ve halk sağlığını korumayı hedeflediğini belirtti.

Vatandaş ihbarlarına hızlı müdahale

Saha denetimlerinin yanı sıra kamuoyu duyarlılığı da sürece katkı verdi. Denetim haftasında Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 14 başvuru ekipler tarafından anında işleme alındı ve sonuçlandırıldı. Yetkililer, şüpheli durumların bildirilmesinin denetim etkinliğini artırdığını vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi ve vatandaşları olası riskleri bildirmeye davet etti.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE GÜVENİLİR GIDA AKIŞINI SAĞLAMAK AMACIYLA DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA BİR HAFTA İÇERİSİNDE YÜZLERCE İŞLETME MERCEK ALTINA ALINDI.