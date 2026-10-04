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Erzurum'da el emeğiyle kurulan iyilik ağı

Erzurum’da açılan iyilik çarşısı, gönüllü el emeği ürünleriyle gelir topluyor; toplanan destekler ihtiyaç sahiplerine ve Kızılay projelerine aktarılacak.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da el emeğiyle kurulan iyilik ağı

İyilik çarşısı Erzurum’da ziyaretçilerini ağırlıyor

Türk Kızılay Kadın Erzurum Başkanlığı tarafından organize edilen İyilik Çarşısı, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bir alışveriş merkezinde açıldı. Etkinlik, 3 Ekim tarihinde başlayıp bugün de devam ederken, gönüllülerin hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilere sunuluyor.

Etkinliğin işleyişi ve katkı sağlayanlar:

Çarşıda sergilenen ürünlerin büyük bölümü Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlandı. Stantları gezen ziyaretçiler, hem alışveriş yapıyor hem de katkıda bulunuyor. Organizasyonda emeği geçenler arasında Kızılay Kadın Erzurum Başkanı Fatma Alsaran ve yönetimi ile çok sayıda gönüllü yer alıyor.

Gelirlerin ulaştırılacağı öncelikli hedefler:

Etkinlikten elde edilecek gelirlerin kullanımında üç öncelik belirlenmiş durumda: Gazze ve Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine yardım, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanması ve Türk Kızılay’ın '81 İlde 81 Aşevi' projesine katkıda bulunulması hedefleniyor. Bu dağılım, çarşının toplumsal dayanışma amaçlarını doğrudan yansıtıyor.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez de İyilik Çarşısı’nı ziyaret ederek Başkan Fatma Alsaran, yönetim ve gönüllülerle bir araya geldi. Bekmez, Kızılay’ın temel değerlerinin gönüllülük, dayanışma ve ihtiyaç sahibine ulaşma olduğunu vurgulayarak organizasyona emek verenlere teşekkür etti.

Fatma Alsaran ise gönüllülük ve yardımlaşma kültürünü güçlendirecek çalışmalara devam edeceklerini, İyilik Çarşısı’nın bu dayanışmanın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Etkinlik, yerel katılımı artırmayı ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaçlıyor.

RK KIZILAY KADIN ERZURUM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN “İYİLİK ÇARŞISI”, DAYANIŞMA VE...

RK KIZILAY KADIN ERZURUM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN “İYİLİK ÇARŞISI”, DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA AMACIYLA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR. ETKİNLİKTEN ELDE EDİLECEK GELİRLE GAZZE VE FİLİSTİN’DEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE, İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE VE “81 İLDE 81 AŞEVİ” PROJESİNE DESTEK SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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