Trabzon hurması hasadı başladı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaklaşık 13 bin dekar alanda yürütülen Trabzon hurması üretiminde hasat sezonu başladı. Bu yıl bölgede rekoltenin 15-20 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

yağış ve nem kurutmayı etkiledi:

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, ilçenin Trabzon hurması kurutma üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı. Ancak bu yılın yağışlı ve nemli geçmesi nedeniyle kurutma süreçlerinde sorunlar yaşandığını belirten Yelek, nemin kurutulan ürünlerde çürüme ve kararmaya yol açtığını söyledi.

Yağışlar nedeniyle özellikle kurutma aşamasındaki hurmaların büyük bir bölümünde çürüme ve siyahlaşma görüldü; bunun da hem taze hem kuru ürün arzı ve kalitesini olumsuz etkiledi.

fiyatlar ve üretici tepkisi:

Geçen yıl kilogramı 45-50 lira arasında alıcı bulan yaş Trabzon hurmasının fiyatı, bu sezon 10-15 lira seviyelerine kadar geriledi. Kuru hurmalarda ise geçen yıl kilogramı 350 lira civarında alıcı bulan ürün bu yıl alıcı bulamıyor.

Hasan Yelek, geçen yıl yaşanan don nedeniyle rekoltenin düşük kaldığını ancak fiyatların üreticiyi memnun ettiğini, bu yıl ise yüksek rekolteye rağmen fiyatların beklentilerin çok altında olduğunu vurguladı. Üreticilerin ürünlerini toplamakta bile zorlandığını belirten Yelek, alıcı sıkıntısının ve kurutmada yaşanan kayıpların çiftçileri mağdur ettiğini söyledi.

Yetkililer, kurutma ortamlarının kontrollü hale getirilmesi ve ürünlerin korunması için acil tedbirler gerektiğini, aksi takdirde hem taze hem de kuru ürün piyasasında arz-talep dengesinin üreticiler aleyhine kalmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Trabzon hurmasında bolluk