Honaz'da trabzon hurması hasadı ve rekolte beklentisi

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaklaşık 13 bin dekar alanda üretilen Trabzon hurması hasat sezonu başladı. Bu yıl rekoltenin 15-20 bin ton civarında olması bekleniyor ve alanlardaki bol ürün, üretim açısından yüksek bir sezon işaret ediyor.

Yağış ve kurutmada yaşanan sorunlar:

Ancak sezonun sevinci, hava koşularındaki olumsuzluklarla gölgelendi. Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek'e göre yağışlı ve nemli hava, geleneksel kurutma süreçlerini olumsuz etkiledi. Nem nedeniyle kurutma yapılan ürünlerde çürüme ve kararma meydana geldi; birçok meyve siyahlaşarak kullanılamaz hale geldi.

Fiyatlarda da sert değişimler gözlendi. Geçen yıl kilogramı 45-50 lira arasında alıcı bulan yaş Trabzon hurmasının fiyatı bu yıl 10-15 lira seviyelerine geriledi. Ayrıca geçen yıl kilogramı 350 lira seviyelerinde satılan kuru Trabzon hurmasına bu yıl alıcı bulunamadığı bildirildi.

Üreticinin durumu ve piyasa etkisi:

Hasan Yelek, geçen yılki don nedeniyle rekoltenin düşük kaldığını ancak fiyatların üreticiyi memnun ettiğini hatırlatarak, bu yıl yüksek rekolteye rağmen fiyatların beklentilerin çok altında olduğunu vurguladı. Üreticiler ürünlerini toplamakta ve pazarlamakta güçlük çekiyor.

Hasan Yelek: Bu yıl rekolte yüksek ancak fiyatlar çok düşük. Üreticimiz ürününü satacak alıcı bulamıyor. Yaşanan yağışlar nedeniyle kurutulan Trabzon hurmlarının büyük bölümü çürüdü ve siyahlaştı.

Honaz, Türkiye'nin Trabzon hurması kurutma üretiminde önde gelen merkezlerinden biri olarak biliniyor; ancak bu yılki iklim koşulları, hem üretim süreçlerinde hem de üreticinin gelirinde belirgin baskı oluşturdu. Üreticiler ve ilgili kurumlar, hasat sonrası kurutma teknikleri ile pazarlama kanallarındaki sorunlara çözüm arayışını sürdürüyor.

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 13 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİMİ YAPILAN CENNET HURMASINDA BU YIL 15-20 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR. ANCAK ÜRÜN FİYATLARININ GEÇEN YILA GÖRE CİDDİ ORANDA DÜŞMESİ VE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE KURUTULAN ÜRÜNLERDE YAŞANAN ÇÜRÜME ÜRETİCİLERİ MAĞDUR ETTİ.