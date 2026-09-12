Erzurum’da gece yarısı sokak ortasında kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Olayın görüntüleri ve süresi:

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi'nde, gece saatlerinde arkadaş grupları arasında çıkan kavga, çevredeki bir kişinin elindeki cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde kavganın gecenin geç saatlerinde başladığı ve uzun süre devam ettiği görülüyor.

Çevredeki sesler ve atmosfer:

Kayıtlarda taraflar arasında yoğun bağrışma ve küfürleşmeler duyuluyor. Olay anına ait görüntüler, kavganın kısa bir süre içinde büyüdüğünü ve mahalle sakinleri için rahatsız edici bir atmosfer oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Görüntülerin taşıdığı önem:

Kaydedilen videoda yer alan sahneler, olayın gelişimini gözler önüne seriyor. Bu tür görüntüler, olayın nasıl başladığı ve tarafların davranış biçimi hakkında doğrudan görsel veri sağlıyor. İzleyenler açısından görüntülerin yarattığı etki tartışma ve endişeye yol açabilecek nitelikte.

Olayla ilgili olarak kayıtta yer alan detaylar sınırlı olsa da, kayıt hem mahallede yaşanan gerilimi belgelemesi hem de benzer vakaların değerlendirilmesinde referans teşkil etmesi bakımından dikkati çekiyor. Tarafların kimlikleri veya kavganın çıkış nedeni metin kaynağında belirtilmedi.

Cadde ortasında kavga kamerada