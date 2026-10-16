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Erzurum’da gençlerin çevrim içi güvenliği için kurumlar ortak hareket edecek

Erzurum Valiliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri ve idari, hukuki ile eğitsel önlemler ele alındı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzurum’da gençlerin çevrim içi güvenliği için kurumlar ortak hareket edecek

Toplantının amacı ve kapsamı:

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında ve Erzurum Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen görüşmede, 'Sosyal Medyanın Gençler Üzerindeki Etkileri' tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Toplantıda sosyal medyanın gençlerin psikolojisi, sosyal ilişkileri ve eğitim hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirildi; gençlerin dijital mecralarda bilinçli ve güvenli internet kullanımı teşvik edildi ve karşılaşabilecekleri riskler ele alındı.

Katılımcılar ve kurumlar:

Toplantıya Vali Aydın Baruş’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral katıldı.

Değerlendirilen tedbirler:

Yetkililer toplantıda gençleri dijital dünyada korumaya yönelik idari, hukuki ve eğitsel tedbirler üzerinde durdu. Eğitim ve farkındalık programları, aile rehberliği ile gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları gibi yaklaşımlar tartışıldı.

Gençlerin sanal ortamlardaki güvenliğini artırmak ve dijital bağımlılığın önüne geçmek adına kurumlar arası iş birliğinın kararlılıkla sürdürüleceği yetkililerce ifade edildi.

ERZURUM’DA VALİ AYDIN BARUŞ BAŞKANLIĞINDA, &quot;SOSYAL MEDYANIN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ&quot; KONULU...

ERZURUM’DA VALİ AYDIN BARUŞ BAŞKANLIĞINDA, "SOSYAL MEDYANIN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ" KONULU GENİŞ KAPSAMLI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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