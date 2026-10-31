Kuşadası’nda caddeyi alarma geçiren bıçaklı genç babasının iknaıyla teslim oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde elinde bıçaklarla koşan bir genç, çevrede korku ve panik yarattı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının aktardığına göre, genç çıplak ayakla cadde üzerinde koşuyor ve zaman zaman elindeki bıçakları boğazına dayıyordu. Polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak şahıs sakinleşmedi. Bir süre sonra yeniden koşmaya başlaması üzerine ekipler, şahsı durdurmak amacıyla havaya ateş açtı.

Koşarken girdiği bir giyim mağazasında ekipler bu kez biber gazı kullanarak müdahale etti. Mağazadan çıkmamakta direnen şahıs, olay yerine gelen babasının müdahalesiyle sakinleştirildi ve polis ekiplerine teslim edildi. Müdahale sırasında bir polis memuru yere düştü.

mağaza görüntüleri ve sağlık işlemleri:

Mağaza işletmecisi Turgay B. ile komşu dükkanda çalışan Fatma L. yaşanan anlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı; mağaza içindeki hareketli dakikalar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine çağrılan ambulansa binmeyi reddeden şahıs, polis ve sağlık ekipleri tarafından kontrollü şekilde alındı ve Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.

Kimlik sorgusunda şahsın Semih Kılıçdoğan olduğu tespit edilirken, çevresindekiler tarafından kendisinin bipolar bozukluğu bulunduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili olarak savcılık ve emniyet tarafından soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçleri, benzer olaylarda can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bölgedeki önlemleri artırırken, soruşturma kapsamında yaşanan müdahaleler ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye devam ediyor.

POLİS EKİPLERİNİN HAVAYA ATEŞ EDEREK DURDURMAYA ÇALIŞTIĞI ŞAHIS, GİRDİĞİ GİYİM MAĞAZASINDA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLİRKEN, BABASININ İKNA ETMESİ İLE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.